« La priorité des vols Zero G de Novespace, ce sont les vols scientifiques », Laura André-Boyet, instructrice d'astronautes à l'ESA

Dans la seconde partie de son entretien, Laura André-Boyer explique que sa mission ne s'arrête pas avec le départ des astronautes dans l'espace. Durant les missions, les formateurs continuent de suivre leurs élèves, accompagnent le personnel en salle de contrôle et peuvent être amenés à réaliser des ajustements d'entraînement à distance, par exemple en cas d'imprévu.



Après avoir exposé les avantages et inconvénients d'être une femme dans ce secteur, elle décrit également son travail à bord de l'Airbus Zero G de Novespace, qu'il s'agisse des vols scientifiques pour le compte des chercheurs des agences spatiales ou des vols grand public Air Zero G.



