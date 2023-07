ASTRV : le Canada alignera finalement 9 Airbus A330 MRTT « Husky » pour succéder à ses A310 Polaris

Le gouvernement canadien a signé un contrat avec Airbus Defence and Space pour acquérir 4 Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) neufs et a augmenté le nombre d'A330-200 d'occasion à convertir en avions de transport multirôles à cinq appareils. La valeur de la vente du contrat s'élève à environ 3 milliards de dollars canadiens (2,1 milliards d'euros).



Le projet ASTRV (Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol) prend donc encore de l'ampleur, alors que seulement six appareils étaient initialement prévus pour le programme de remplacement de la flotte des cinq Airbus A310 (CC-150) Polaris de l'Aviation royale canadienne (ARC), dont deux exemplaires seulement sont dotés aujourd'hui de capacité de ravitaillement.



Airbus a précisé que le premier A330 MRTT sera livré à l'ARC en 2027, avec un processus de conversion devant démarrer dans les installations de l'avionneur à Getafe, près de Madrid, à la mi-2025. Les futurs A330 MRTT canadiens, désormais affectueusement surnommés « Husky », seront équipés avec une perche de ravitaillement et deux systèmes probe-and-drogue, ainsi que de solutions de cybersécurité et de contre-mesures. Tous les appareils pourront par ailleurs être configurés avec la solution d'évacuation médicale d'Airbus, qui comprend deux unités de soins intensifs et des civières supplémentaires.



« Le Canada renforce ainsi ses opérations, non seulement en améliorant l'interopérabilité avec les autres nations alliées détenant elles aussi l'A330 MRTT, mais aussi grâce à l'excellence technologique de l'appareil qui devance celle de la concurrence mondiale » a déclaré Mike Schoellhorn, Président-directeur général d'Airbus Defence and Space.



Le contrat des A330 MRTT canadiens comprend aussi une gamme complète de services de formation, incluant les solutions les plus avancées comme un simulateur de vol complet.



Airbus DS avait été qualifié comme seul soumissionnaire pour le projet ASTRV en 2021, le KC-46A Pegasus de Boeing ayant été écarté pour des raisons liées au retard du programme et à ses problèmes de mise au point.



Pour rappel, le ministère canadien de la Défense nationale (MDN) avait conclu en juillet 2022 un contrat visant à acquérir les deux premiers A330-200 d'occasion qui seront convertis en A330 MRTT. Ce contrat de 102 millions de dollars américains avait été attribué à International AirFinance Corporation pour deux appareils produits en 2015 et livrables à l'hiver 2023.