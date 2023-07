L'armée de l'air australienne en route pour quasiment doubler sa flotte de C-130J Super Hercules

L'Australie a confirmé son intention d'acquérir 20 avions de transport C-130J Super Hercules de Lockheed Martin dans le cadre de son programme d'acquisition Air 7404 Phase 1, quelques jours avant la visite du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et du secrétaire d'État américain Antony Blinken à Brisbane le 28 juillet.



Cette annonce intervient alors que les États-Unis et l'Australie mènent actuellement l'exercice militaire Talisman Sabre 2023 qui regroupe 13 pays. L'accord est évalué à 9,8 milliards de dollars australiens (6,6 milliards de dollars).



L'arrivée des nouveaux C-130J permettra de pratiquement doubler la flotte d'avions de la famille Hercules de la Royal Australian Air Force (RAAF), en venant à terme remplacer ses 12 actuels C-130J-30 livrés entre 1999 et 2001. Les livraisons sont programmées à partir de 2027. Ils seront motorisés par des turbopropulseurs AE-2100D de Rolls-Royce.



« Le C-130J Hercules est une capacité importante pour notre force de défense, mais aussi pour l'Australie en tant que nation... Des urgences liées aux feux de brousse aux inondations à travers le pays, en passant par la livraison de fournitures essentielles dans la région pendant la pandémie de COVID-19 et plus de deux décennies de soutien aux opérations de maintien de la paix, il a été et continuera d'être un atout crucial » a déclaré Richard Marles, le ministre australien de la Défense, dans un communiqué.



Le département d'État des États-Unis avait approuvé la vente potentielle de jusqu'à 24 nouveaux C-130J de Lockheed Martin pour Canberra en novembre dernier dans le cadre du développement de sa flotte de transport tactique.



Pour rappel, l'armée de l'air australienne possède également huit C-17A Globemaster III ainsi que 10 C-27J Spartan. Elle est par ailleurs opératrice de la famille Hercules de Lockheed Martin (baptisée localement A97) depuis 1958.