« Au-delà de l'obligation de performance et de sérieux, des liens très forts se créent car nous avons une relation privilégiée » avec les candidats astronautes, Laura André-Boyet, instructrice d'astronautes à l'ESA

Laura André-Boyet est instructrice d'astronautes. Depuis 2010, elle travaille au Centre des astronautes européens (EAC) à Cologne en Allemagne et a déjà formé plus d'une vingtaine d'astronautes dont Thomas Pesquet, le Japonais Akiiko Hoshide ou l'Américain Robert Shane Kimbrough. Elle est d'ailleurs la seule Française à occuper cette fonction.



En 2018, elle a fondé la PASI - Professional Association of Space Instructors®. Elle y travaille en tant qu'instructrice de vols paraboliques et consultante experte en vols spatiaux habités auprès d'organisations publiques, privées et de défense. Pour le Journal de l'Aviation, Laura André-Boyet revient sur son parcours, qui, à la base, dit-elle, n'était pas une vocation.



