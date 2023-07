Avec sa certification FAA, l'hélicoptère H160 d'Airbus peut enfin s'attaquer au vaste marché américain

Ce fût un peu long mais c'est fait. Le H160, nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus Helicopters, a enfin décroché son certificat de type auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) américaine, très exactement trois ans, jour pour jour, après avoir décroché le précieux sésame en Europe. Airbus Helicopters rappelle qu'il a déjà reçu des commandes pour plus d'une centaine d'exemplaires dans le monde pour les seules versions civiles de l'hélicoptère, dont pour plus d'une douzaine émanant de clients américains. Le H160 déjà en service au Japon, au Brésil, en Arabie Saoudite et en Europe, avec une flotte qui totalise plus de 1700 heures de vol.



« Nous sommes heureux de recevoir la certification FAA pour le H160, qui témoigne de nombreuses années de travail acharné et d'engagement de nos équipes afin de livrer cet hélicoptère multirôle aux clients en Amérique du Nord qui ont déjà fait confiance au H160 » a annoncé Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters.



Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus se positionne comme le successeur direct de la famille Dauphin (SA365 à EC155). Il est motorisé par deux turbines de nouvelle génération conçues et produites par Safran Helicopter Engines, l'Arrano 1A (1 280 chevaux sur arbre). Le nouvel hélicoptère affiche un rayon d'action maximal de 880 km (475 nautiques) et peut transporter jusqu'à 12 passagers. Il dispose d'une masse maximale au décollage (MTOW) de 6 tonnes, avec 2 tonnes de charge utile. Son rotor principal bénéficie de cinq pales en composites à double flèche baptisées « Blue Edge » qui permettent de réduire le niveau de bruit de moitié (3 dB) par rapport aux pales traditionnelles. Il est également équipé d'un imposant fenestron, désormais orienté avec un angle de 12° vers la droite pour ajouter un petit surplus de portance. Son poste de pilotage est équipé de la dernière version de la suite avionique Helionix avec de nombreuses fonctionnalités d'assistance au pilote. Le H160 est par ailleurs équipé d'un train d'atterrissage à manoeuvre entièrement électrique, plus léger et nécessitant moins de maintenance qu'un train traditionnel hydraulique.



À noter que le H160 est d'ores et déjà certifié pour pouvoir opérer avec 50% de carburant d'aviation durable (SAF).



Sur le marché civil, le H160 est particulièrement adapté au transport de personnel offshore (industrie pétrolière et gazière), aux missions EMS, aux missions SAR ou au transport VIP (version ACH160). Sa certification FAA devrait d'ailleurs rapidement permettre au H160 de montrer ses qualités dans le Golfe du Mexique, où se situent de nombreuses plateformes de forage.



L'hélicoptériste européen a également rappelé qu'un premier simulateur de vol FFS de niveau D sera opérationnel dans ses installations de Grand Prairie, près de Dallas (Texas) à partir du second semestre 2025, un simulateur qui sera ajouté aux nombreux moyens de formation de son centre américain dédié Helisim.