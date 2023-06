ATR révèle des commandes pour 22 avions et repousse le lancement d'EVO

ATR a attendu la 54e édition du salon du Bourget pour dévoiler ses succès commerciaux des six premiers mois de l'année. A cette occasion, Nathalie Tarnaud Laude, sa présidente, a en effet annoncé que l'avionneur avait enregistré des commandes pour 22 appareils à ce stade, ce qui se rapproche de sa performance, décevante, pour l'année entière 2022 (avec des commandes pour 26 appareils).



Les commandes émanent de Mandarin Airlines (six ATR 72-600), Azul (trois ATR 72-600 et deux options), Berjaya Air (deux ATR 72-600 en configuration tout-Business), ainsi que de trois clients non identifiés pour huit ATR 72-600 et deux autres pour trois ATR 42-600.



Ces accords font partie de la multiplication des signes de reprise que constate l'avionneur et qui lui donnent confiance pour ses objectifs. La réouverture de l'Asie a donné un coup de fouet au marché régional, qui est selon lui revenu à 97 % de son niveau de 2019. Au besoin de remplacement des appareils qui prédominait jusqu'alors est venu s'ajouter de nouveau un besoin de croissance, explique Nathalie Tarnaud Laude. Cette demande très forte a tari le marché des appareils de seconde main et augmenté la demande pour les appareils neufs.



Avec cette situation et malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement qui ont limité sa capacité de production à 25 appareils en 2022, ATR est confiant en sa capacité de produire 40 appareils par an cette année, puis jusqu'à 80 en 2026 (sous réserve que la situation de la supply chain s'améliore à partir de 2024, comme Nathalie Tarnaud Laude l'espère), et reste convaincu de celle du marché de les absorber. La présidente précise que les cadences de production se situent actuellement à quatre appareils par mois et devraient passer à cinq au début de 2024. Bien sûr, cette accélération nécessite des bras et ATR vise 150 recrutements cette année, soit une augmentation de 12 % de ses effectifs.



Réaffirmant son engagement aux côtés du reste du secteur à la décarbonation de l'aviation, Nathalie Tarnaud Laude a fait un point rapide sur le projet EVO d'hybridation de ses turbopropulseurs. Le lancement du programme, initialement prévu cette année, a été reporté à 2025 « pour s'assurer de faire les bons choix technologiques ». Une demande d'information a été émise auprès des motoristes pour une solution de moteurs hybrides pour le concept - des moteurs électriques venant soutenir les moteurs thermiques pour fournir de la poussée supplémentaire - et plusieurs réponses ont déjà été reçues, qui doivent être étudiées à partir de la fin de l'année. « Nous sommes très contents des retours, j'ai de très bonnes réponses à notre demande d'information sur la table », a affirmé .... En revanche, l'objectif d'entrée en service n'a pas glissé et reste fixé à 2030. EVO doit permettre une nouvelle amélioration de 20 % de la consommation de carburant par rapport à la génération actuelle d'ATR et une réduction de 20 % des coûts de maintenance.



Enfin, le programme STOL progresse conformément à ce qui avait été précédemment annoncé. Après avoir réalisé son vol inaugural en mai 2022, l'ATR42-600 d'essais subit de nouvelles modifications, notamment l'installation d'une nouvelle gouverne de direction plus grande et d'un nouveau palonnier, indique Daniel Cuchet, directeur technique d'ATR. Il reprendra ses essais en vol d'ici la fin de l'année.