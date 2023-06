Airbus continue d'affûter son A330neo face au Dreamliner

Depuis que l'A330neo est entré en service en 2019, les équipes d'Airbus et de ses partenaires sur le programme ne sont pas restés les bras croisés. Fidèle à sa volonté d'apporter constamment des améliorations à ses produits, l'avionneur n'a pas fait défaut avec son A330 nouvelle génération.



Ainsi, les deux versions de l'appareil, l'A330-800 et l'A330-900, ont toutes deux été certifiées avec une masse maximale au décollage accrue à 251 tonnes et ont décroché la certification CO2, tandis que l'A330-900 est certifié avec une capacité maximale de 460 passagers depuis l'année dernière. Elles bénéficient également désormais d'une évolution des moteurs qui était très attendue. « C'est un grand pas en avant que nous avons réalisé avec Rolls-Royce », se réjouit Florent Massou dit Labaquère, SVP Programmes gros-porteurs, en évoquant l'ensemble d'améliorations qui a été apporté aux Trent 7000 qui sont actuellement livrés et qui étend leur durée de vie.



Une nouvelle série de développements est entrée en service cette année. Grâce à l'évolution des systèmes vers des systèmes plus intelligents, les performances de l'A330neo ont été optimisées à basse vitesse, la configuration au décollage a été optimisée et le système de rétractation du train a été révisé, permettant une rétractation plus rapide. Airbus souligne que jusqu'à 2,6 tonnes de masse au décollage ont ainsi été gagnées.



Les travaux autour de ce type d'améliorations vont se poursuivre et un nouveau package est prévu pour sortir en 2026. « Nous avons encore beaucoup d'idées pour améliorer l'A330neo », affirme Florent Massou dit Labaquère. Parmi les axes de travail d'Airbus figure entre autres la certification de l'avion pour voler avec 100 % de carburant durable d'aviation (SAF).



A ce jour, la famille A330neo a enregistré des commandes pour plus de 1 700 appareils de la part de plus de 140 opérateurs. L'A330neo peine toutefois encore à s'imposer et représente un petit peu moins de 300 commandes : 289 exemplaires figurent au carnet d'Airbus - douze A330-800 et 277 A330-900 -, auxquels s'ajouteront prochainement les vingt exemplaires commandés par la société de leasing Avolon durant le salon du Bourget (des A330-900) et qui lui feront franchir ce cap symbolique des 300. Un autre jalon a été franchi en avril dernier avec la livraison du centième A330neo à Condor.