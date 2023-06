Podcast Bourget 2023 : sixième journée en direct du salon

Nouvelle édition consacrée à l'emploi et la formation, avec des focus sur Air France Industries, Sopra Steria et l'IPSA.



Thibault Laousse, responsable des ressources humaines chez Air France Industries, décrit les objectifs de recrutement de la société de maintenance et ses besoins en termes de métiers et qualifications. Soulignant que la recherche se fait de manière moins dogmatique qu'auparavant, il met également en avant les possibilités d'évolutions et les opportunités qui pourront enrichir la carrière des futurs employés.



De son côté, Sopra Steria annonce recruter pour toutes ses entités, avec un besoin particulièrement important sur les profils techniques. Mathilde Jean, responsable de la marque employeur, explique également quelles sont les attentes du groupe au niveau des qualités personnelles des candidats et quelle formation il peut leur apporter.



Enfin, Ségolène Abscheidt, directrice générale de l'IPSA, expose les grandes lignes des conclusions de l'Observatoire des métiers. Celui-ci confirme que toutes les entreprises du secteur recrutent et met en avant un besoin particulièrement important en cadres intermédiaires.



