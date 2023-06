Bourget 2023 : Visite en images du futur Gulfstream G700 de Qatar Airways

l'expérience supérieure » - selon les mots d'Akbar Al Baker, le directeur général de la compagnie - dont pourront profiter ses clients lorsque le premier exemplaire entrera en service plus tard cette année. Visite en images.



Qatar Executive a choisi d'équiper son G700 d'une cuisine extra-large, qui fait face à un compartiment de repos pour l'équipage.





Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

L'appareil propose jusqu'à cinq espaces de vie. Après avoir passé la cuisine à l'entrée, les passagers débouchent sur un salon, composé d'un large canapé faisant face à une télévision. Ce canapé peut être converti en large lit si besoin.





Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Vient ensuite un espace proposant deux ensembles de fauteuils en face à face, puis un espace plus adapté à la restauration ou au travail, avec le même type de fauteuils répartis autour de tables. Là encore, le carré de quatre fauteuils peut être aménagé de façon à proposer un lit double aux passagers.





Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés



Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

L'arrière de l'appareil est occupé par un espace chambre, avec un lit double fixe (non issu de la conversion de fauteuils) et deux fauteuils en face à face, puis un cabinet de toilettes.





Image © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés

Qatar Airways a commandé dix exemplaires de l'appareil en 2019. Avec l'aménagement choisi et dessiné par la compagnie, les G700 pourront transporter dix-neuf passagers en position assise, ou jusqu'à treize, lits déployés.



A noter que le G700 qui était présenté au Bourget a battu un record de vitesse lors du vol pour rejoindre le salon depuis Savannah, en faisant le trajet en 7 heures et 19 minutes et atteignant une vitesse de croisière de mach 0,90.





