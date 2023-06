Bourget 2023 : La naissance de RTX promet une plus grande connectivité de l'ensemble de l'écosystème aéronautique pour rendre le transport aérien plus durable

Jen Schopfer, Présidente de la branche Connected Aviation Solutions de Collins Aerospace, revient dans cette interview sur les avancées de l'équipementier américain pour connecter tout l'écosystème aéronautique. Cette trajectoire s'accélère avec l'officialisation de RTX, nouvelle transformation annoncée du groupe Raytheon Technologies qui regroupe Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon et qui permettra encore plus de croisement des données entre les trois entités. Le but est de rendre le transport aérien plus sûr, plus intelligent et plus durable.





Quelles sont les principales nouveautés que vous présentez cette année au Salon du Bourget ?



Le premier est Collins Flight Profile Optimization (FPO), un outil décisionnel collaboratif avancé en temps réel pour les personnels navigants techniques et les dispatchers qui suggère de nouveaux itinéraires optimaux pendant le vol pour économiser du carburant, du temps et du CO2 pour les compagnies aériennes.



Le deuxième est Ascentia® Analytics (PHM), un produit redéfini avec des alertes de rapport personnalisées. Il comprend du Health Monitoring piloté par l'ACMS et les données de code d'erreur, la possibilité d'ajout des données opérationnelles des compagnies aériennes dans la plateforme Ascentia, des analyses prédictives avancées développées par Collins et couvrant plusieurs chapitres ATA sur plusieurs types de flotte. Une équipe de surveillance de la flotte 24h/24 et 7j/7 compare également les données des compagnies aériennes par rapport aux analyses pour proposer des recommandations détaillée pour la maintenance.



Enfin nous présentons notre solution Connected Galley Inserts, développée par CAS et Collins Interiors, qui offre à la fois des avantages de diagnostic et de maintenance prédictive avec une solution de connectivité sans fil qui transmet automatiquement les données en temps réel des avions aux équipes d'opérations de maintenance et aux équipages à bord. Les données collectées informent sur la santé des équipements, identifient avec précision les sources de pannes et font des prédictions basées sur les données concernant les pannes futures avant qu'elles ne surviennent.





Vous avez remporté de nouveaux contrats pour votre solution InteliSight et la plateforme GlobalConnect ces derniers mois. Quels sont les principaux avantages perçus par les compagnies aériennes pour améliorer leurs opérations ?



En fournissant des rapports personnalisés en temps réel, Collins InteliSight(TM) aide les pilotes, les équipages et les propriétaires de flotte à répondre aux exigences croissantes de l'industrie en matière d'efficacité et de durabilité. Utilisant une combinaison d'équipements hardware, de logiciels et d'outils et de services basés sur le cloud, InteliSight offre un écosystème intelligent où les données sont collectées à partir de l'avion, de la flotte et des opérations au sol, donnant aux bonnes personnes les bonnes informations pour prendre des décisions exploitables au bon moment. Les données sont transmises sans fil depuis l'avion pour améliorer la prévisibilité des opérations. Cela augmente la fiabilité et rend le voyage en avion plus pratique et confortable pour les passagers.



Dans l'ensemble, InteliSight peut améliorer les performances d'exécution des vols, permet une meilleure coordination entre les équipes et optimise l'utilisation du carburant et du temps, le tout générant des économies de coûts.



Les nouveaux avions intelligents d'aujourd'hui génèrent beaucoup plus de données de performance que jamais auparavant. À mesure que ce volume de données augmente, il est nécessaire d'unir de manière transparente le flux de données entre l'avion, la compagnie aérienne et les applications au sol. GlobalConnect, notre solution d'avions connectés, simplifie cette transition. Utilisant une gamme complète de solutions de bout en bout, elle offre une plateforme clé en main et facile à utiliser pour des outils au sol, des applications à valeur ajoutée et la connectivité.



GlobalConnect est la seule offre capable de gérer plusieurs liaisons de données, y compris les anciennes liaisons SATCOM, ainsi que les nouvelles liaisons à protocole Internet telles que les liaisons haut débit satellitaires, le Wi-Fi et le réseau cellulaire. Les nouvelles options de connectivité s'accompagnent de la possibilité de fournir une expérience plus robuste pour le pilote, y compris un accès en vol aux données en temps réel depuis le sol. Il rationalise également les opérations en automatisant l'acquisition des données de sécurité et de performance de l'avion.





Les compagnies aériennes sont aujourd'hui directement impactées par les difficultés de la supply chain aéronautique, notamment pour les pièces détachées et certaines réparations. Est-il encore plus nécessaire pour elles de rendre leurs opérations encore plus prévisibles ?



L'industrie aéronautique s'efforce d'améliorer constamment la sécurité et la fiabilité de ses avions et de ses services, tout en améliorant l'expérience des passagers. L'utilisation de l'analyse de données et de la maintenance prédictive est l'un des moyens par lesquels les compagnies aériennes et les compagnies aériennes atteignent ces objectifs. En améliorant la fiabilité des aéronefs et des équipements, les compagnies aériennes peuvent réduire la probabilité de retards et d'annulations, tout en augmentant la sécurité des passagers et des équipages. De plus, la maintenance prédictive peut aider à réduire les coûts associés aux réparations et aux remplacements imprévus, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et la rentabilité globales, et c'est de plus l'un des meilleurs moyens pour optimiser la gestion et la logistique des pièces de rechange.





Collins Aerospace est présent sur tous les programmes d'avions commerciaux, cela vous donne une très forte légitimité, mais aussi une énorme responsabilité pour connecter tout cet écosystème ?



Collins est dans une position unique pour avoir un impact positif sur l'avenir, et nous nous engageons à faire plus pour assurer un avenir durable. Notre succès dans la capture du positionnement des appareils au cours des deux dernières décennies a conduit à une base installée d'équipements de 120 milliards de dollars sur 70 000 avions commerciaux. Il s'agit de la plus importante base installée de l'industrie et cela nous permet d'apporter une perspective élevée pour aider à ouvrir la voie vers le Zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. L'exploitation des capacités de plusieurs activités sert de base à la différenciation de notre leadership en matière de produits. Mais au-delà de l'avion, au-delà de la plateforme elle-même, nous sommes également le premier fournisseur de connectivité et de réseaux résilients dans l'aérospatiale et la défense, ce qui nous permet désormais de croître dans les solutions numériques. Nous transformons l'utilisation de la connectivité et de l'analyse en informations puissantes qui améliorent les opérations des compagnies aériennes et de l'espace aérien.



L'écosystème de l'aviation connectée ne serait pas possible sans données. Les données sont partout, avec des milliards de points de données circulant dans l'avion, les opérations au sol et l'aéroport. En tant qu'accélérateur de croissance pour Raytheon Technologies, CAS occupe une position unique pour briser les silos de l'industrie - aviation d'affaires, aviation commerciale, aéroports et ANSP. Nous avons environ 2 600 personnes dédiées à l'aviation connectée, créant des produits nouveaux et innovants et des solutions de bout en bout.



Nos produits se retrouvent dans plus de 250 aéroports, vingt-deux mille avions et trente-trois mille récepteurs ADS-B actifs dans le monde. Nos plus de 5 000 clients comprennent des agences gouvernementales, des compagnies aériennes, des opérateurs d'aviation d'affaires et des aéroports. Certains de ces clients, comme la Federal Aviation Administration, ont eu une relation avec Collins qui remonte à huit décennies.





Comment la collecte et l'analyse des données de l'ensemble de l'écosystème aéronautique peuvent-elles contribuer à un transport aérien plus durable ?



La transformation numérique de l'industrie aéronautique offre des avantages dans presque toutes les facettes des opérations - de la fiabilité de la répartition à l'expérience des passagers en passant par les émissions de carburant, les opérations aéroportuaires et la gestion du trafic aérien. En utilisant des technologies de cartographie et des données avancées, des analyses et de l'intelligence artificielle pour optimiser les trajectoires de vol et les opérations, nous aidons les clients à trouver des itinéraires plus courts, ce qui, à son tour, contribue à la décarbonisation du ciel. La solution (Flight Profile Optimization (FPO) fournit des informations sur la trajectoire de vol provenant de multiples aéronefs et sources au sol, pour des informations plus à jour que celles généralement obtenues à partir du plan de vol et du système de gestion de vol (FMS), qui peuvent être vieilles de plusieurs heures. Dans l'ensemble, les compagnies aériennes utilisant la solution FPO pourraient ainsi économiser jusqu'à 1% de carburant par an.



Avec le réalignement récemment annoncé des activités de RTX qui entrera en vigueur le 1er juillet, l'ajout du système de gestion du trafic aérien de Raytheon à Collins, qui fournit environ 2/3 de la couverture ATM mondiale, renforce encore nos capacités à mieux connecter et gérer l'ensemble de l'écosystème aéronautique.