Bourget 2023 : le programme du moteur de rupture RISE de CFM International se lève

Deux ans après son lancement, le programme de développement technologique RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de GE Aerospace et Safran, via leur coentreprise CFM International, commence à devenir plus concret. Il faut dire qu'il constitue à lui seul l'une des pistes envisagées les plus sérieuses pour venir équiper une nouvelle génération de monocouloirs qui pourrait voir le jour au milieu de la prochaine décennie.



Car l'Open Fan RISE a pour objectif de réduire de plus de 20 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux moteurs les plus efficients en service aujourd'hui dans l'aviation commerciale. Il promet également de conserver la vitesse actuelle des avions commerciaux (Mach 0.78 en moyenne en croisière pour un monocouloir). Mieux, à cette vitesse, RISE affichera une efficacité propulsive similaire à celle d'un turbopropulseur.



Le motoriste franco-américain a ainsi déjà réalisé plus d'une centaine d'essais amont pour valider certaines briques technologiques qui viendront constituer cette nouvelle architecture de moteur, que ce soit au niveau de la soufflante non carénée, au niveau du coeur compact du moteur, la technologie de combustion avancée, la gestion thermique et les systèmes électriques hybrides compatibles avec le carburant d'aviation durable (SAF).



Ces essais ont notamment validé l'efficacité de la nouvelle architecture du fan ainsi que des performances positives en matière de bruit, l'un des aspects particulièrement complexes pour ce type d'architecture (on se souvient du programme propfan UDF...). Viendra d'ailleurs bientôt la modélisation aéroacoustique de la soufflante non carénée. Par ailleurs, CFM International a également annoncé que de nouvelles technologies sont également en cours de maturation pour tester la combustion directe de l'hydrogène pour ce type de moteur.



Michel Brioude, Vice-Président Ingénierie et R&T de Safran Aircraft Engines, se montre ainsi confiant pour les essais du démonstrateur de moteur au sol et en vol vers le milieu de la décennie. Un démonstrateur du moteur doit d'ailleurs voler sur un Airbus A380 de l'avionneur européen.



Dans le cadre de la modélisation aéroacoustique de la soufflante non carénée, GE Aerospace a pour sa part effectué des simulations sur Frontier, un supercalculateur récemment mis en service au laboratoire national d'Oak Ridge du Département américain de l'énergie (DOE) avec une puissance de traitement d'environ 37 000 GPU, le plus puissant des supercalculateurs au monde. Le motoriste américain utilise son propre logiciel de modélisation dédié à la mécanique des fluides et collabore avec le DOE depuis plus d'une décennie.



Pour rappel, Safran Aircraft Engines et GE Aerospace avaient décidé, dès le lancement de ce programme de recherche, de n'équiper cette nouvelle architecture que d'une seule soufflante non carénée, une décision prise pour réduire la complexité du démonstrateur. À défaut de soufflantes contrarotatives, le démonstrateur sera équipé d'aubes non rotatives, mais à pas variable, et qui auront pour mission de redresser le flux en aval de soufflante.