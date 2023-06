Bourget 2023 : Toutes les commandes d'avions commerciaux du salon

Retrouvez sur cette page toutes les annonces de contrats d'avions commerciaux de cette 54e édition du salon du Bourget. Cet article est réactualisé en permanence. (Dernière mise à jour le 20 juin à 17h30)



AIRBUS



IndiGo

(19 juin) IndiGo a officialisé sa commande très attendue pour 500 Airbus de la famille A320neo (fermes). La proportion d'A320neo et d'A321neo n'est pas encore fixée, mais IndiGo a dû s'assurer d'une certaine flexibilité, comme pour sa précédente commande de 480 appareils. Le choix des moteurs n'a pas encore été communiqué. IndiGo exploite actuellement plus de 250 appareils, en partie motorisés par le GTF de Pratt & Whitney et par le LEAP de CFM International. Avec cette commande, IndiGo s'assure un flux de livraisons constant sur la période 2030-2035.



flynas

(19 juin) flynas a confirmé une commande auprès d'Airbus pour trente appareils de la famille A320neo. Ils seront utilisés dans le cadre des plans de croissance de la compagnie saoudienne. Airbus souligne que cet accord porte à 120 le nombre d'avions de la famille A320neo pour lesquels la compagnie s'est engagée, dont dix A321XLR.



Air Mauritius

(19 juin) Airbus annonce qu'Air Mauritius a confirmé une commande pour trois A350-900. Ils lui permettront d'étendre son réseau en Europe et dans le sud de l'Asie. Air Mauritius exploite déjà quatre exemplaires de l'A350 (le premier ayant été intégré en 2017), ainsi que quatre A330.



Qantas

(20 juin) Qantas a finalisé une commande pour neuf Airbus A220-300. Elle vient s'ajouter à un précédent accord portant sur l'acquisition de vingt appareils du même type. La compagnie avait déjà annoncé son intention de commander ces appareils en février, dans le cadre d'une conversion de droits d'achat. Ils seront livrés durant les années fiscales 2026 et 2027.



Philippine Airlines

(20 juin) Philippine Airlines a finalisé une commande pour neuf Airbus A350-1000, dans le cadre de son projet Ultra Long Haul Fleet. Les appareils, d'une capacité de 380 places en configuration triclasse, ont vocation à relier Manille à l'Amérique du Nord (y compris la côte est des Etats-Unis et du Canada).



Air India

(20 juin) Air India a confirmé sa commande auprès d'Airbus, portant sur 140 A320neo, 70 A321neo, 34 A350-1000 et six A350-900. Le premier appareil livré sera un A350, avant la fin de l'année. Ces appareils avaient fait l'objet d'une lettre d'intention signée en février dernier.

Des lettres d'intention ont également été signées pour des services numériques et de maintenance.





BOEING



China Airlines

(20 juin) China Airlines a finalisé une commande auprès de Boeing pour huit 787-9. Les appareils figuraient dans le carnet de commandes de l'avionneur mais le client n'avait pas été identifié. Ce contrat fait suite à une précédente commande pour seize 787-9 dévoilée en 2022. China Airlines a par ailleurs converti six 787-9 en 787-10, pour améliorer la flexibilité de sa flotte.



Air Algérie

(20 juin) Boeing a révélé l'identité de l'une des commandes figurant à son carnet et portant sur huit 737-9 : Air Algérie. La compagnie avait de son côté déjà annoncé cette commande au mois de mai. Aménagés en configuration biclasse de 193 places, les appareils lui permettront de poursuivre le développement de la flotte. Par ailleurs, Air Algérie a signé un protocole d'accord avec l'avionneur en vue d'acquérir deux 737-800BCF (Boeing Converted Freighters) et développer son activité de transport de fret.



Avolon

(20 juin) Boeing annonce une nouvelle commande d'Avolon pour 40 737-8. Une partie des appareils provient de la conversion d'options existantes. Un accord préliminaire avait été conclu en avril.



Air India

(20 juin) Air India a également confirmé sa commande auprès de Boeing. Elle porte sur 290 appareils (options comprises), répartis entre 190 737 MAX, 20 787 et 10 777X, avec des options pour 50 737 MAX et 20 787 supplémentaires. La compagnie s'est également engagée sur des solutions de services.





DE HAVILLAND



Jetcraft Commercial

(19 juin) Jetcraft Commercial est devenu le client de lancement du Twin Otter Classic 300-G de Havilland Aircraft of Canada, avec un protocole d'accord pour une dizaine d'appareils. La société de leasing modifie légèrement ses habitudes en commandant des appareils neufs, alors qu'elle est plutôt spécialisée dans le leasing d'avions de seconde main. Le Classic 300-G entrera en service en 2024.



flybig

(19 juin) flybig a signé un accord d'achat avec de Havilland Canada pour deux Twin Otter de série 400 et une lettre d'intention pour dix DHC-6-300G. La compagnie indienne sera la première à opérer des Twin Otter de série 400 en Inde.





EMBRAER



Binter

(20 juin) Embraer a remporté une commande ferme de Binter portant sur l'acquisition de six E195-E2. Les livraisons devraient débuter au second semestre 2024, lorsque tous les appareils de la précédente commande auront été intégrés. Ils porteront la flotte de la compagnie des Canaries à seize avions. Ils seront aménagés en configuration monoclasse de 132 places.



American Airlines

(20 juin) Embraer révèle une commande d'American Airlines pour sept E175, qui seront crédités au carnet de commandes du deuxième trimestre. Les appareils sont destinés à sa filiale régionale Envoy. Les livraisons devraient débuter au quatrième trimestre de cette année et porteront la flotte de la compagnie à 141 appareils d'ici fin 2024.