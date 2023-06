Bourget 2023 : Boeing confirme les prévisions de doublement de la flotte d'ici 2042

Les prévisions de Boeing pour l'évolution de la flotte mondiale sur vingt ans sont similaires à celles présentées par Airbus il y a quelques jours. Les tendances essentielles sont que cette flotte va doubler d'ici 2042 et que la moitié des appareils neufs livrés auront vocation à remplacer des avions plus anciens.

Pour Boeing, les compagnies aériennes auront besoin de 42 595 nouveaux avions d'ici 2042. C'est plus que les 40 850 avancés par Airbus, mais l'avionneur américain compte également les avions régionaux dans ses prévisions.



Ainsi, sur ces 42 595 avions neufs potentiellement à livrer, 1 810 seraient des avions régionaux, 32 420 des monocouloirs - ils représenteraient 75 % des livraisons, un niveau relevé par rapport à l'année dernière -, 7 440 des gros-porteurs et 925 des avions de transport de fret. L'ensemble aurait une valeur de huit milliards de dollars. Et en 2042, la flotte pourrait compter 48 600 appareils, le double de son niveau actuel, avec une croissance moyenne de 3,5 % par an. Boeing se base sur la prévision que la croissance du trafic dépassera celle de l'économie, estimée à 2,6 % par an.



« Notre CMO [Current market outlook] 2023 prévoit une évolution du trafic passagers liée à la croissance mondiale de la classe moyenne, aux investissements dans le développement durable, à la croissance continue des compagnies low-cost et celle de la demande de fret aérien pour répondre à l'évolution des chaînes d'approvisionnement et à la livraison de fret express », détaille Brad McMullen, SVP Ventes et marketing.



L'Asie Pacifique se confirme comme le destinataire principal des nouvelles livraisons puisque la région devrait en aspirer plus de 40 % - dont la moitié pour la seule Chine. La flotte de l'Asie du Sud devrait par ailleurs croître de plus de 7 % par an, avec 90 % du trafic représenté par l'Inde.



Le CMO comprend également les prévisions d'activité des services proposés par Boeing (maintenance, distribution, formation et services numériques), qui devraient représenter un marché de 3,8 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 3,9 %.



La croissance de toutes ces activités devrait nécessiter l'embauche de 2,3 millions de personnes sur ces vingt ans : personnel navigant technique et commercial et techniciens.