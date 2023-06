Bourget 2023 : Le Rafale Marine de Dassault toujours plus proche d'un appontage en Inde

C'est n'est plus qu'une question de temps. Le Rafale Marine de Dassault Aviation est donné largement favori en Inde pour venir embarquer à bord du porte-avions indien INS Vikrant, un choix qui fait sens alors que la version navale de l'avion de combat français partage plus de 80% des pièces et équipements des appareils déjà livrés à l'Indian Air Force (36 avions), à l'exclusion de ses trains d'atterrissage en particulier.



Le Rafale Marine pourrait ainsi vraisemblablement l'emporter face au F/A-18E/F Super Hornet de Boeing, alors que la marine indienne a évalué les performances des deux appareils l'année dernière avec des décollages effectués à l'aide d'une rampe implantée à la base aéronavale de Hansa (INS Hansa), à proximité immédiate de l'aéroport international de Goa. L'avion de chasse de Dassault Aviation avait alors démontré avec succès qu'il pouvait décoller à partir d'un tremplin, et ce avec une charge utile suffisante pour effectuer sa mission.



L'objectif de l'Indian Navy est de remplacer des MiG-29K et de pouvoir disposer d'un appareil capable d'opérer à partir du nouveau porte-avions de type STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery) de la marine indienne. Le contrat pourrait concerner jusqu'à 26 appareils et serait donc le tout premier contrat à l'export pour cette variante du Rafale.



L'Inde est le plus ancien pays client export de Dassault. New Delhi a modernisé sa flotte de Mirage 2000 I/TI et l'avionneur français a livré le dernier des 36 avions de combat Rafale de l'Indian Air Force mi-décembre, des appareils basés à Ambala (Haryana) et à Hashimara (Bengale occidental).



La marine indienne a plusieurs fois exprimé sa préférence pour l'avion de chasse français face au Super Hornet, à tel point que Boeing a déjà averti que la production du programme F/A-18 E/F sera vraisemblablement définitivement arrêté fin 2025, après la livraison des derniers exemplaires commandés pour l'US Navy, faute de nouvelle commande. Boeing entend ainsi adapté son site de Saint- Louis (Missouri) à la montée en production d'autres programmes tels que les T-7A Red Hawk et MQ-25 Stingray, ainsi que pour des éléments de voilures des F-15EX Eagle II et 777X. Selon Boeing, la production du Super Hornet pourra être prolongée jusqu'en 2027 que s'il venait à remporter un nouveau client à international.



Ces derniers mois, diverses sources indiennes citant des cadres du ministère de la Défense indien s'étaient même avancées à donner quelques détails sur des éléments du possible contrat des Rafale Marine, avec la mise en place d'un contrat intégré comprenant une logistique basée sur la performance (maintenance, pièces de rechange), avec la construction possible d'un centre de maintenance sur la base aéronavale de Hansa et d'un atelier dédié sur l'INS Vikrant, ainsi que la formation des personnels techniques de la marine indienne et des pilotes. Le Comité de Sécurité du cabinet du gouvernement de Narendra Modi aurait même déjà donné son aval pour conclure l'accord.



En attendant, le Premier ministre indien sera bien présent aux côtés d'Emmanuel Macron pour le défilé militaire du 14 Juillet place de la Concorde. Et les avions Rafale ne seront pas loin...