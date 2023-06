Podcast Bourget 2023 : entretien avec Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports

Jean-Baptiste Djebbari vient d'intégrer le conseil d'administration d'Aviation sans Frontières et a proposé ses services de pilote à l'association. Il raconte comment il a rencontré Gérard Feldzer, son président, les sujets sur lesquels il va travailler en tant qu'administrateur et le passage de sa qualification sur Cessna Caravan.



Retiré des affaires de ministre depuis un an, il livre sa vision du secteur, son lien avec la politique et l'obligation qu'il a d'innover et d'entraîner le monde dans cette voie. Il réfute également l'idée qu'il existe un rejet de l'aviation, hormis de la part d'une très petite minorité. A la veille du salon du Bourget, il se réjouit également que le secteur puisse donner à voir sa capacité d'innovation et de rêve, qui fera taire ses détracteurs.



Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Jean-Baptiste Djebbari, membre du conseil d'administration d'Aviation sans Frontières et ancien ministre des Transports.Jean-Baptiste Djebbari vient d'intégrer le conseil d'administration d'Aviation sans Frontières et a proposé ses services de pilote à l'association. Il raconte comment il a rencontré Gérard Feldzer, son président, les sujets sur lesquels il va travailler en tant qu'administrateur et le passage de sa qualification sur Cessna Caravan.Retiré des affaires de ministre depuis un an, il livre sa vision du secteur, son lien avec la politique et l'obligation qu'il a d'innover et d'entraîner le monde dans cette voie. Il réfute également l'idée qu'il existe un rejet de l'aviation, hormis de la part d'une très petite minorité. A la veille du salon du Bourget, il se réjouit également que le secteur puisse donner à voir sa capacité d'innovation et de rêve, qui fera taire ses détracteurs.