Bourget 2023 : Emmanuel Macron annonce des investissements en faveur du secteur aéronautique

« A partir de lundi, on accélère ». A l'occasion d'un déplacement à Villaroche au sein des installations de Safran Aircraft Engines le 16 juin et en préparation du salon du Bourget qui débute le 19 juin, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une série d'investissements en faveur du secteur aéronautique. Les objectifs sont multiples : soutenir la réindustrialisation de la France, la décarbonation du secteur et sa souveraineté. « Nous devons être les champions de l'avion ultra-sobre et le produire en France », a-t-il affirmé.



Ainsi, après avoir soutenu le CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique civile) ses dernières années à hauteur de 2,3 milliards d'euros, l'Etat va « tripler son effort » sur la période 2024 - 2030, en investissant 300 millions d'euros par an en faveur du « CORAC 2e génération ». Il aura notamment pour objectif d'aider au développement des futurs moteurs commerciaux dans le cadre du programme RISE (Revolutionary innovation for sustainable engines), à celui de la propulsion hybride (dans le cadre du programme ecoPulse avec Daher), de développer l'utilisation de matériaux alternatifs au titane (pour lequel les industries dépendent encore de la production russe)...



Pour accélérer le développement de technologies de rupture dans l'aéronautique, Emmanuel Macron veut également apporter un soutien aux acteurs émergents et aux start-up, qui s'oriente principalement vers le développement de petits avions électriques et à hydrogène (il cite l'exemple d'Elixir Aircraft et Beyond Aero). Cela se fera par un investissement de 200 millions d'euros avec France 2030, « pour aider ces nouveaux acteurs à aller plus vite et plus fort, gagner cette bataille de l'innovation et participer, à côté des grands groupes, à côté des TPE-PME, à cette transformation. »



Enfin, le chef de l'Etat souhaite appuyer le développement d'une filière française de production de carburant durable, considérant qu'il s'agit d'une bataille mondiale et qu'elle permettra de décupler les bénéfices qu'apporteront les nouvelles technologies. Quelque 200 millions d'euros seront consacrés aux investissements dans les biocarburants innovants pour soutenir de nouveaux projets, comme l'installation d'une unité de production de BioTJet d'Elyse Energie à Lacq (qui permettra de créer 700 emplois directs, 100 sur site et 600 dans le recyclage). Cela s'ajoutera à l'engagement des grands énergéticiens à consacrer une partie de leur production aux carburants durables d'aviation. A ce sujet, le président a affirmé que ces groupes auraient les capacités de produire en France en 2030 les 500 000 tonnes de SAF nécessaires au respect des mandats d'incorporation européens (à 6 %).



Alors que les secteurs aéronautique et du transport aérien se sentent victimes d'une campagne de dénigrement qui dure depuis des années dans l'opinion publique et réclament une véritable stratégie de soutien de l'Etat, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant. « Votre secteur est un secteur d'avenir. C'est un secteur fort de notre industrie, qui continue à embaucher, qui exporte. Vous pouvez avoir confiance et être fiers. Grâce au travail que vous faites chaque jour et par l'investissement collectif et l'accélération de nos transformations, nous serons encore demain une très grande nation de l'aéronautique qui va réussir à réconcilier l'industrie, le climat et la souveraineté. On y croit, on va investir et on va redoubler d'efforts », a-t-il conclu.