Bourget 2023 : Airbus revoit légèrement à la baisse le volume possible de la flotte mondiale d'avions commerciaux en 2042

Les objectifs environnementaux des compagnies aériennes devraient mener à une croissance légèrement moins rapide de la flotte mondiale qu'initialement prévu. C'est ce qu'analyse Airbus dans la dernière version de ses prévisions de marché sur vingt ans (GMF, Global market forecast), sur la période 2023-2042. L'avionneur estime en effet que la flotte mondiale d'avions passagers et de fret atteindra 46 560 appareils en 2042, soit un niveau un tout petit peu inférieur à celui estimé l'année dernière pour 2041, à 46 930 appareils, et même à celui projeté pour 2038 lors du GMF de 2019.



En revanche, le nombre d'avions à livrer est plus important : 40 850 selon les dernières prévisions, contre près de 39 500 selon celles de l'année dernière. Certes, les deux GMF partent du même point de comparaison - à savoir la situation de la flotte mondiale au début de l'année 2020, avec ses 22 880 appareils en service - donc le dernier compte une année de croissance en plus. Mais Airbus met également en avant que les appareils livrés seront davantage utilisés pour du renouvellement de flotte. Le renouvellement avec des avions plus modernes et plus efficaces est en effet le premier levier des compagnies aériennes, et le plus immédiatement actionnable, pour parvenir à leurs objectifs de décarbonation.



Ainsi, selon Airbus, sur les 46 560 appareils que pourrait compter la flotte mondiale en 2042, 5 710 sont en service aujourd'hui, 17 170 sont des appareils neufs utilisés pour du remplacement et 23 680 pour de la croissance. Dans les précédentes prévisions, l'avionneur estimait que 7 440 des 22 880 appareils en service en 2020 seraient toujours opérationnels en 2041 et que 15 440 appareils neufs auraient une fonction de remplacement.



Les autres tendances restent les mêmes : l'essentiel des livraisons d'avions neufs (80 %) devraient concerner des monocouloirs, la région Asie Pacifique et la Chine représenteront les volumes les plus importants de livraison (respectivement, 9 480 et 9 440 appareils), suivies de l'Europe (7 970 appareils) et de l'Amérique du Nord (6 970 appareils).



Dans son focus sur l'activité cargo, Airbus anticipe également que le fret express va gagner en proportion par rapport au fret traditionnel (passant de 17 % à 25 % des volumes transportés). La flotte de 1 990 appareils en 2020 pourrait passer à 3 230 en 2042, occasionnant l'entrée en service de 2 510 nouveaux avions dans la flotte cargo mondiale, principalement (1 590) issus de conversions d'avions passagers. Dans ses livraisons, les monocouloirs devraient comptabiliser environ 1 020 appareils et les gros-porteurs 1 490 appareils (890 de taille intermédiaire et 600 de très grande capacité).