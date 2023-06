Bourget 2023 : Dassault Falcon 10X, la naissance d'un géant

Il ne sera pas physiquement encore présent durant cette 54ème édition du salon du Bourget, mais il y fera assurément son baptême du feu, tant chez Dassault Aviation que pour ses équipementiers et fournisseurs. Dévoilé en pleine pandémie en mai 2021, le nouveau Falcon 10X est de loin le plus ambitieux des avions d'affaires jamais lancés par l'avionneur français. Ce futur appareil à très long rayon d'action (jusqu'à 13 890 km) et rapide (jusqu'à Mach 0,925) offrira la plus grande cabine de sa catégorie. Sa mise en service est prévue pour la fin de l'année 2025, sous réserve d'une amélioration des difficultés rencontrées actuellement sur la chaîne d'approvisionnement aéronautique.



Le programme a significativement progressé ces derniers mois, avec la production des pièces primaires, ainsi que celles de certains systèmes plus complexes comme le train d'atterrissage, le système ECS (Environmental Control System), le boîtier d'accessoires...Dassault a d'ailleurs profité de la convention EBACE à Genève le mois dernier pour dévoiler une image du démonstrateur de l'imposante voilure composite de l'appareil (envergure de 33,6 mètres, pratiquement celle d'un Boeing 737), un élément baptisé « LNX » qui a déjà réalisé plus de 10.000 cycles de vol simulés (essais de fatigue).



Le banc de simulation de vol implanté à Saint-Cloud à quant à lui déjà effectué 300 simulations de vol représentatives. L'avionneur a également annoncé que deux bancs d'intégration multisystèmes étaient aussi opérationnels au centre d'essais en vol d'Istres, tout comme des bancs d'essai dédiés respectivement au conditionnement d'air et aux systèmes carburant. Le système de pressurisation cabine est un élément important du Falcon 10X car il maintiendra l'altitude cabine ressentie à seulement 900m en croisière.



Du côté de la motorisation, Rolls-Royce annonce que le programme de développement du Pearl 10X avance bien et qu'il répond aux exigences de performance fixées par Dassault. Le nouveau moteur a accumulé plus de 1 500 heures d'essai, aussi bien sur le démonstrateur Advance 2 que sur la configuration complète du réacteur. Il a également fonctionné à 100% de carburant d'aviation durable (SAF). Les équipes du motoriste se préparent désormais aux essais en vol, qui doivent débuter au second semestre et qui seront réalisés sur le Boeing 747 lui servant de banc d'essai volant à Tucson (Arizona). A noter que le motoriste britannique va construire un bâtiment de support pour son moteur à proximité de la ligne d'assemblage du Falcon 10X à Mérignac.



L'imposante cabine du Falcon 10X, haute de 2,03 mètres et large de 2,77 mètres pour une longueur de 16,4 mètres (hors poste de pilotage et compartiment à bagages), et qui pourra être divisée en quatre espaces, est quant à elle régulièrement présentée aux clients potentiels sur les principaux événements aéronautiques grâce à un démonstrateur à échelle réelle, avec un fort intérêt pour la configuration avec la chambre principale équipée d'une salle de bain à l'arrière, comme le soulignait Carlos Brana, le directeur général des avions civils de Dassault Aviation, à Genève.



Mais avec le salon du Bourget, Dassault Aviation peut plus que jamais aussi miser sur son modèle dual (civil et militaire). Dès le départ, le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier avait annoncé qu'il proposerait à la France une version de patrouille maritime du futur Falcon 10X, une décision notamment liée à l'échec du programme franco-allemand MAWS (Maritime Airborne Warfare System), puis à la décision de la Bundeswehrdu de s'équiper du P-8A Poseidon de Boeing pour remplacer ses Lockheed P-3C. Le Falcon 10X figure ainsi dans la compétition lancée par la Direction générale de l'armement (DGA) au début de l'année pour remplacer les 22 Atlantique 2 (ATL2) de la Marine nationale dans la décennie 2030-2040, avec un programme qui pourrait être lancé en 2026. Et il n'y a évidemment pas que la France...