Qantas attend un bénéfice de 400 millions de dollars du projet Sunrise

Le groupe Qantas estime qu'il est sorti de sa phase de reprise et qu'il s'engage désormais dans une phase de renouvellement et de croissance. Le rappel progressif de ses appareils stockés durant la crise participe à la croissance et la reprise des livraisons combinée à l'appui à venir des nouveaux appareils commandés vont lui permettre de remanier son réseau et son programme de façon à les adapter au mieux aux nouvelles réalités post-covid et à améliorer la rentabilité des lignes.



Dans ce cadre, le projet Sunrise occupe une place particulière et Qantas en attend beaucoup. Le groupe indique qu'il devrait en effet contribuer à hauteur de plus de 400 millions de dollars à son EBIT (résultat avant intérêts et impôts) à partir de la première année d'opération avec une flotte complète (c'est-à-dire à partir de l'année fiscale 2030).



Pour rappel, ce projet consiste à proposer des vols...