CSA Czech Airlines va finalement revenir sur scène avec des Airbus A220 en leasing

Le loueur Air Lease Corporation (ALC) vient de signer un contrat de location à long terme avec Czech Airlines pour quatre Airbus A220-300. Le loueur américain précise que ces appareils font partie des commandes qu'il détient déjà chez Airbus et qu'ils seront livrés dès l'année prochaine.



Avec ces nouveaux A220, la compagnie aérienne tchèque entend moderniser et doubler la taille de sa flotte qui ne consiste plus que de deux A320 aujourd'hui.



« Premier à introduire l'A220 chez la compagnie aérienne, ALC se réjouit de travailler avec Czech Airlines sur le long terme pour moderniser et améliorer sa flotte avec les nouveaux avions les plus avancés sur le plan technologique et économes en carburant » a annoncé dans un communiqué Steven Udvar-Házy, le président exécutif d'Air Lease Corporation.



« Czech Airlines est heureuse de lancer cette coopération avec l'équipe d'ALC au moment où nous allons célébrer notre 100e anniversaire en octobre 2023. Grâce à une toute nouvelle configuration de cabine, l'avion offre le meilleur confort de sa catégorie pour les vols court et moyen-courriers » a pour sa part indiqué Petr Kudela, le PDG de Czech Airlines.



Détenue aujourd'hui à près de 98% par le groupe Smartwings, Czech Airlines a considérablement réduit ses opérations après sa restructuration, n'effectuant plus aujourd'hui que des vols réguliers entre Prague et Roissy CDG. Elle est toujours membre de l'alliance SkyTeam. Smartwings, quant à elle, est désormais la plus importante compagnie aérienne tchèque, avec une flotte de 34 monocouloirs 737 de Boeing.



Pour rappel, CSA Czech Airlines avait été attaquée en justice par l'avionneur européen en 2021 pour non-respect des paiements anticipés concernant les quatre A220-300 et les trois A321XLR qui avaient été commandés en 2019. Ces appareils avaient alors été radiés du backlog d'Airbus.