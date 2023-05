L'Airbus ACJ TwoTwenty peut enfin dévoiler les mensurations de sa vraie cabine au salon EBACE

C'est l'une des grandes nouveautés de la convention EBACE qui se tient à Genève à partir du 23 mai. Airbus Corporate Jets (ACJ) présente pour la première fois son ACJ TwoTwenty, la version VVIP de l'Airbus A220-100.



L'appareil de Comlux vient en effet de voir son aménagement intérieur entièrement terminé et certifié par l'EASA, une étape majeure pour sa mise en service pour le compte du groupe Five Hotels & Resort. Ce premier appareil avait été pris en charge par Comlux Completion en janvier 2022. Il sera opéré depuis Dubaï pour transporter les clients VVIP du groupe hôtelier de luxe sous la marque Fly FIVE, et notamment depuis ou vers l'Europe.



Comme l'a souligné Benoit Defforge, le président d'ACJ, l'intérieur de l'appareil dépasse les attentes, en particulier quand on fait la comparaison entre la réalité et les anciennes images d'artiste de présentation de la cabine. Il faut dire que l'ACJ TwoTwenty ambitionne de s'attaquer directement aux gros jets d'affaires à fuselage large, mais avec une cabine hors norme. Cet appareil se situe dans la même gamme de prix (et avec une surface au sol comparable) tout en offrant une cabine bien plus volumineuse (surface au sol de 73 m2), sans parler des capacités d'emport de bagages en soute.



Il s'attaque donc frontalement aux gros jets d'affaires présents sur le marché, à savoir les G700 et G800 de Gulfstream, les Global 7500 et 8000 de Bombardier et le Falcon 10X de Dassault Aviation. L'appareil n'est d'ailleurs plus présenté comme un « bizliner », mais comme le tout premier « bizjet » d'ACJ. « C'est une nouvelle proposition de valeur sur le marché » annonce Benoit Defforge.



L'ACJ TwoTwenty totalise aujourd'hui 10 appareils commandés, mais les choses devraient maintenant s'accélérer avec la plus grande visibilité de l'appareil. Mieux, la version VVIP de l'A220 pourrait même venir frapper à la porte des opérateurs d'affaires spécialisés dans la propriété partagée. « Il y aura une commande pour ce type de client, c'est sûr, ce n'est qu'une question de temps » avance pour sa part Chadi Saadé, le directeur commercial d'ACJ. Selon lui, ces opérateurs ne pourront s'affranchir de proposer une telle plateforme à leurs clients.



La gamme ACJ a quant à elle enregistré des commandes pour trois appareils depuis le début de l'année, « un démarrage assez fort » selon Chadi Saadé. Il s'agit de deux ACJ A319neo et surtout d'un ACJ A330neo (basé sur la plateforme A330-800, contractualisé en avril). Ce dernier est donc le tout premier ACJ A330neo vendu (plus de 22 heures d'autonomie, rayon d'action de 10 400 nautiques). Le client n'a évidemment pas été dévoilé, mais Chadi Saadé a expliqué que ce type d'appareil n'était pas nécessairement destiné à un usage VVIP ou équipé d'une cabine luxueuse. Il a cependant rappelé que l'ACJ A330neo était particulièrement bien positionnée pour venir remplacer une flotte d'ACJ330/340 vieillissante, avec une moyenne d'âge de 18 ans aujourd'hui (dont 26 appareils de plus de 15 ans et 16 de plus de 20 ans).