Avions régionaux : Deutsche Aircraft pose la première pierre de la future ligne d'assemblage du D328eco et décroche son client de lancement

La succession du Dornier 328 se concrétise encore un peu plus. Deutsche Aircraft et des représentants de l'aéroport de Leipzig/Halle, du gouvernement allemand et de l'État libre de Saxe se sont réunis le 16 mai pour la cérémonie du démarrage du chantier de construction de la future ligne d'assemblage final du D328eco.



Le futur avion régional de 40 sièges, qui se positionne directement face à l'ATR 42-600 du numéro un mondial des avions régionaux, doit être certifié en 2026.



Cette future ligne d'assemblage final sera construite sur une superficie d'environ 62 000 m² et aura une capacité de production pouvant atteindre les 48 appareils par an. En plus de la ligne d'assemblage, un hangar sera construit pour la livraison des appareils, ainsi qu'un centre logistique et un bâtiment administratif.



Deutsche Aircraft prévoit déjà de créer jusqu'à 350 nouveaux emplois sur la plateforme de Leipzig/Halle, « avec des conditions de production à la pointe de la technologie et, surtout, respectueuses du climat ». Le chantier représente un investissement supérieur à 100 millions d'euros.



L'avion régional de Deutsche Aircraft a par ailleurs décroché son client de lancement avec l'opérateur allemand Private Wings, spécialisé dans le transport corporate depuis les aéroports de Berlin Schoenefeld et d'Ingolstadt. Private Wings aligne déjà une flotte de 9 D328 turbopropulsés ainsi qu'un D328JET, tous supportés par Deutsche Aircraft.



L'opérateur allemand s'est ainsi engagé avec une lettre d'intention (LoI) sur 5 D328eco configurés à 43 sièges, avec des livraisons programmées pour 2027, misant notamment sur le fait que l'appareil sera certifié pour opérer avec 100% de carburant d'aviation durable (SAF) et notamment avec du carburant synthétique PtL (Power-to-Liquid) qui permettra de réduire de jusqu'à 95% les émissions carbone.



Pour rappel, le D328eco vient succéder au projet au projet de résurrection du Dornier 328 mené par Sierra Nevada Corporation (SNC) et sa filiale allemande 328 Support Services (328SSG) depuis 2015. Son fuselage sera allongé de plus de deux mètres (à 23,31 m) par rapport aux anciens Dornier 328 afin d'accueillir jusqu'à 10 passagers en plus.



Le nouvel avion régional sera motorisé par des PW127XT de Pratt & Whitney Canada, dans une variante adaptée baptisée PW127XT-S. Le programme réunit d'ailleurs une multitude d'équipementiers de premier rang (GKN Aerospace, Liebherr-Aerospace, Bucher Leichtbau, EFW, Tekniaero...). Son poste de pilotage comprendra la suite avionique tactile G5000 de Garmin.



Deutsche Aircraft s'était par ailleurs rapproché du loueur ACIA Aero Leasing en octobre dernier en vue de la commercialisation du D328eco dans différentes configurations : transport de passagers, multirôle et lutte contre les incendies.