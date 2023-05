Ryanair passe une commande vertigineuse de 300 Boeing 737 MAX 10 pour doubler de taille en Europe

La compagnie low-cost irlandaise Ryanair a annoncé vouloir acquérir 300 Boeing 737 MAX 10 (150 appareils fermes et 150 autres en options), une nouvelle méga commande « évaluée à plus de 40 milliards de dollars » au prix catalogue de l'avionneur américain si toutes les options étaient exercées.



Il s'agit même de la plus importante commande passée par une société irlandaise pour des produits manufacturés américains, selon les termes mêmes du communiqué de presse de Ryanair. La compagnie aérienne irlandaise précise cependant que compte tenu de la taille et de l'ampleur de la transaction, elle sera soumise à l'approbation de ses actionnaires lors de son assemblée générale annuelle le 14 septembre prochain.



Ryanair ajoute aussi que les livraisons s'étaleront entre 2027 et 2033, ce qui permettra alors à la compagnie de transporter jusqu'à 300 millions de passagers par an à horizon 2034, pratiquement le double d'aujourd'hui (160 millions en 2022). La moitié de ces livraisons remplaceront des 737-800 actuellement en flotte.



Le 737 MAX 10 (737-10) est la variante la plus capacitaire de la famille de monocouloirs remotorisés de Boeing. La famille 737 MAX est exclusivement motorisée par des LEAP-1B de CFM International, la coentreprise formée par Safran Aircraft Engines et GE Aviation. Le 737-10 n'est cependant toujours pas certifié par la Federal Aviation Administration (FAA).



Ryanair prévoit d'aménager ses futurs Boeing 737-10 avec 228 sièges, soit pouvant transporter 31 passagers de plus que ses nouveaux 737 MAX 200 (avec la limitation induite par le choix de ne pas ajouter un PNC dans une configuration à 200 sièges).



« Cette commande, associée à nos livraisons (...) restantes, créera 10 000 nouveaux emplois pour les professionnels de l'aviation hautement rémunérés au cours de la prochaine décennie, et ces emplois seront situés dans toutes les principales économies européennes où Ryanair est actuellement la compagnie aérienne n°1 ou n°2 » annonce Michael O'Leary, le PDG du groupe Ryanair.



Pour rappel, le groupe Ryanair opère avec une flotte de plus de 540 appareils aujourd'hui. Il attend encore 108 737 MAX 200 livrables d'ici 2025