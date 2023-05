Le premier Airbus C295 destiné à l'Inde a réalisé son vol inaugural

Le premier C295 destiné à l'Indian Air Force (IAF) a effectué avec succès son vol inaugural le 5 mai depuis le site d'Airbus de Séville (Espagne).



« Ce premier vol représente une réalisation importante pour le premier programme aérospatial Make in India. Alors que l'Indian Air Force est sur le point de devenir le plus grand opérateur du C295 au monde, ce programme illustre notre engagement à améliorer les capacités opérationnelles de l'Indian Air Force », a déclaré Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence & Space.



Airbus a également précisé que cet appareil sera livré à l'Inde au second semestre 2023.



Pour rappel, le ministère de la Défense indien avait décidé d'acquérir 56 avions de transport C-295MW en septembre 2021, un contrat valorisé à près de 2,65 milliards d'euros. Ces appareils doivent venir prendre la place des vénérables Hawker Siddeley HS 748 de l'IAF, alors que des discussions pour les remplacer étaient menées avec Airbus depuis 2013. Les premiers HS 748 ont été introduits au sein de l'IAF en 1964.



Les 16 premiers exemplaires seront produits à Séville (Espagne) par Airbus Defence & Space « prêts à voler ». Les 40 autres appareils seront quant à eux produits sous licence en Inde par le groupe TATA dans le cadre du programme « Make in India », avec une production s'étalant sur une décennie.



Le Premier ministre indien Narendra Modi a d'ailleurs posé la première pierre du futur site d'assemblage du C295 en Inde le 30 octobre dernier dans son État natal du Gujarat, à Baroda. Le premier avion produit en Inde sortira ainsi de la ligne d'assemblage final de Baroda en septembre 2026. La production des 39 autres s'étalera jusqu'en août 2031.



Un centre de maintenance dédié verra également le jour en Inde, avec l'ambition de devenir une véritable plaque tournante dédiée à la MRO pour les diverses variantes de C295 opérant dans la région.



Le programme C295 d'Airbus DS totalise aujourd'hui 280 appareils commandés par 39 opérateurs dans le monde.