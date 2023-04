MRO : Azul lance une nouvelle business unit pour proposer ses services à d'autres opérateurs

Azul a créé une nouvelle entité commerciale dédiée à la maintenance d'avions commerciaux. Baptisée Azul TecOps, cette nouvelle division entend ainsi permettre à la compagnie aérienne brésilienne de proposer ses services à des opérateurs tierces, que se soit au Brésil, en Amérique latine ou à dans d'autres pays du monde.



Azul TecOps proposera ainsi des services de maintenance lourde, de maintenance en ligne, de réparation et de révision d'équipements, ainsi que de la formation et de conseil technique. La nouvelle division peut capitaliser sur la flotte diversifiée d'Azul tels que les Airbus A320, A321, A330, A350, Embraer E1/ E2, ATR de la série -600 et Boeing 737-400F.



Azul dispose aujourd'hui d'un centre de maintenance principal implanté sur l'aéroport de Viracopos (Campinas), près de São Paulo. Cette installation, qui était jusqu'à présent appelé AzulTecs, comprend un hangar de 35 000 mètres carrés qui abrite trois lignes de maintenance lourde. Moderne, ce hangar est considéré comme le plus grand hangar d'Amérique latine, avec la possibilité d'acceuillir simultanément deux A330 ou jusqu'à huit A320. Il avait d'ailleurs ouvert en février 2020, juste avant le déclenchement de la pandémie, servant ensuite de lieu de stockage pour une partie de la flotte de la compagnie.



La compagnie brésilienne y possède également de 13 ateliers de réparations (plus un autre en cours de réalisation), que ce soit pour les moteurs, les batteries, les équipements liés à l'oxygène et le matériel d'urgence. Azul TecOps pourra également s'appuyer sur son centre MRO de Belo Horizonte ou il dispose d'un hangar supplémentaire, notamment pour la maintenance lourde des ATR et des E-Jet.



Mais Azul TecOps veut aller plus loin en développant ses capacités de maintenance sur les équipements. Elle annonce ainsi qu'elle a déjà conclu des partenariats stratégiques avec des équipementiers et des fournisseurs et qu'elle continue de rechercher d'autres alliances stratégiques afin d'accroître sa gamme de capacités. La nouvelle division MRO d'Azul proposera ainsi des réparations d'équipements tels que les roues, les freins, les batteries, des éléments d'aérostructure, les intérieurs, les équipements avioniques, les systèmes d'oxygène et les équipements de sécurité et d'urgence.



Pour mémoire, la division MRO d'Azul est déjà intervenu sur des appareils n'appartenant pas à la compagnie brésilienne, à l'instar d'une courte visite de l'A330-200 présidentiel français opéré par l'ET60 en janvier dernier.