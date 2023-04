Airbus recrute 3 500 personnes en Allemagne en 2023 et évoque ses problématiques

Alors qu'Airbus vient d'annoncer l'ouverture d'une seconde ligne d'assemblage final A320 à Tianjin et que deux autres FAL sont en préparation à Mobile et Toulouse, il semble que l'outil industriel de l'avionneur sera près à répondre à l'augmentation des cadences de production prévues sur le programme A320neo - passer de 45 appareils produits chaque mois aujourd'hui à 75 en 2026. L'une des problématiques va être désormais de s'assurer que les effectifs suivent. En effet, après deux ans de crise intense, les effectifs ont diminué et le marché de l'emploi est sous pression. Mais Airbus est confiant et se sent mieux préparé à l'augmentation des cadences qu'il ne l'était auparavant.



Pour rappel, l'avionneur estime ses besoins en recrutement pour 2023 à 13 000 personnes dans le monde. Environ 9 000 personnes seront recrutées en Europe, dont 1 500 en France, comme nous l'avait indiqué en janvier Michaël Butterbach, le directeur...