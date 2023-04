Airbus lance la production des premières pièces de l'A350F

Un peu moins de dix-huit mois après son lancement officiel, l'A350F se concrétise. Airbus a annoncé le 4 avril que les premières pièces structurelles destinées au premier appareil avaient été fabriquées.



Les premières découpes de métal pour des éléments du caisson central de voilure ont été réalisées à Nantes, dans les installations d'Airbus Atlantic. Elles comptent notamment la structure cruciforme qui permet de raccorder les caissons d'ailes au caisson central, et les structures permettant de relier le caisson central aux parois latérales du fuselage.



Airbus rappelle que le caisson central de voilure et plusieurs de ses composants seront renforcés pour soutenir la masse du plancher, lui-même renforcé pour soutenir les palettes et les containers. L'avionneur souligne aussi que des modifications sont apportées au niveau des entretoises composites internes du caisson central de voilure et de la structure métallique (en aluminium-lithium) supérieure qui supporte le plancher.