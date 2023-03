L'aviation d'affaires, cible purement démagogique d'Europe Écologie Les Verts

Le Jet Bashing se poursuit et, malheureusement, tout particulièrement en France. Le pays de Clément Ader, du premier vol public d'Alberto Santos-Dumont, de Jean Mermoz, de Saint-Ex, de la Caravelle, de Concorde, d'Airbus ; c'est aussi aujourd'hui celui dont une partie de la classe politique veut la peau de l'aviation, à commencer par l'aviation privée ou d'affaires.



Car la France reste un marché important pour l'aviation d'affaires mondiale, restant d'ailleurs le tout premier en Europe en termes de mouvements et accueillant deux des dix aéroports les plus importants du continent pour ce type de trafic, Paris-Le Bourget et Nice Côte d'Azur, reflétant ainsi directement, et pour l'instant, la réelle attractivité de l'Hexagone sur le plan mondial.



Mais la France c'est aussi le pays de Dassault Aviation et ses Falcon, de Daher et ses TBM, deux réussites mondiales qui concurrencent des géants nord-américains avec toute une chaîne de...