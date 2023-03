« Nous regroupons 40 % des moyens d'essais à l'échelle européenne », Pascal Crozier, directeur des souffleries de l'ONERA

Invité du Podcast de l'Aviation cette semaine, Pascal Crozier, directeur des souffleries de l'ONERA (Office national d'études et de recherches aérospatiales) à Modane.



Après avoir exposé l'avantage et la complémentarité des souffleries physiques par rapport aux simulations numériques, Pascal crozier décrit les missions des souffleries de Modane, qui sont aussi bien orientées vers les essais pour l'aviation commerciale que militaire et les essais de tirs de missiles. Uniques par leur taille et leurs capacités, ces souffleries ont des carnets de commandes constamment pleins. Les travaux actuels sont principalement axés sur la décarbonation de l'aviation (tests des nouveaux concepts) et les travaux préparatoires pour le SCAF (Système de combat aérien du futur).



Il évoque enfin les grandes inquiétudes qui pesaient ces dernières années sur la soufflerie, victime de l'affaissement de sa structure, et son sauvetage.