La flotte d'Airbus A330 MRTT de l'OTAN officiellement opérationnelle, un dixième avion attendu en 2026

Les Airbus A330 MRTT de l'OTAN (flotte MMF avec les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, la Norvège et la République tchèque) viennent de franchir le stade de la capacité opérationnelle initiale (IOC) le 23 mars.



Une cérémonie était spécialement organisée sur la base aérienne d'Eindhoven, en présence du ministre de la Défense des Pays-Bas Kajsa Ollongren, secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, du commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton et des responsables de haut niveau des autres pays participants.



La flotte A330 MRTT de l'OTAN devait initialement décrocher son IOC avant la fin de l'année 2021 mais la déclaration formelle de la capacité opérationnelle a été retardée à cause de la pandémie de Covid-19. La pleine capacité opérationnelle de la flotte MMF (Multinational MRTT Fleet)devrait quant à elle être prononcée en 2024.



En attendant, la flotte des A330 MRTT de l'OTAN n'a pas vraiment chômé, ayant effectué plus de 500 missions rien que l'année dernière, ravitaillant des centaines d'avions de combat de l'Alliance atlantique. Sept appareils sont aujourd'hui en service, avec deux nouveaux exemplaires qui devraient les rejoindre en 2024.



Par ailleurs, un dixième A330 MRTT est également attendu en 2026, avec la récente levée d'une nouvelle option par l'OCCAR sur les deux restante (pour 11 avions prévus au total).