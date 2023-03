Rafale : Dassault Aviation va voir son carnet de commandes record encore s'étoffer cette année

Dassault Aviation n'en a pas fini avec les commandes pour son avion de combat Rafale. L'avionneur de Saint-Cloud vient d'ailleurs de présenter ses résultats annuels le 9 mars et le succès commercial du Rafale ne fait décidément que croître, avec une nouvelle année record en termes de prise de commandes en 2022.



Dassault Aviation a en effet vendu 92 Rafale à l'export l'année dernière (80 aux Émirats arabes unis, 6 en Grèce et 6 en Indonésie) contre 49 en 2021, des contrats évalués à 15,7 milliards d'euros. Le carnet de commandes du Rafale atteint un nouveau sommet, avec 164 exemplaires restant à livrer (125 Rafale Export et 39 Rafale à la France), mais un sommet qui devrait encore rapidement prendre de la hauteur.



Ces prises de commandes de Rafale sont d'ailleurs bien visibles dans la trésorerie consolidée disponible de l'avionneur, qui fait un bond de 4,9 milliards d'euros à 9,5 milliards d'euros en un an, résultant principalement des acomptes versés lors de l'activation des contrats, en particulier avec celui des Émirats. En comptabilisant les 14 Rafale livrés l'année dernière (13 Export + 1 premier à la France depuis 4 ans), et les 32 Falcon, l'avionneur a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros l'année dernière pour un résultat opérationnel de 572 millions d'euros.



Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation a déjà averti que 2023 verrait d'ailleurs une baisse de chiffre d'affaires même si le nombre d'avions livrés sera sensiblement le même (15 Rafale et 35 Falcon), mais avec des avions de combat principalement livrés à la France (14) et dont la structure des contrats est différente (moteurs, radar).



Mais ce qui compte maintenant c'est que l'avionneur français va signer plusieurs nouveaux contrats de Rafale en 2023. Le ministère des Armées doit en effet passer une nouvelle commande pour 42 appareils supplémentaires dans le cadre de la tranche 5 (au standard F4.2) et qui comprennent le remplacement des 12 avions destinés à la Croatie. L'avionneur est aussi très confiant dans la finalisation des 36 exemplaires restant pour Jakarta (peut-être en deux tranches de 18 appareils).



Le carnet de commandes du Rafale pourra ainsi atteindre, au minimum, le nouveau record de 227 chasseurs à la fin de l'année. Mais Eric Trappier n'a pas caché l'intérêt de l'Inde pour l'acquisition du Rafale Marine, l'appareil étant en compétition avec le F/A-18E/F Super Hornet de Boeing pour le renouvellement de la flotte de chasseurs embarqués de l'Indian Navy . « Et puis il y a d'autres prospects dont je ne parlerai pas » a-t-il indiqué.



Face à cet important backlog, Dassault Aviation va logiquement devoir augmenter les cadences de la ligne Rafale. « On a anticipé le passage à cadence 3 depuis pratiquement un an, l'important étant que l'on prévienne notre supply chain qui est déjà en difficultés » a annoncé Eric Trappier. Il précise que la cadence 3 sera surtout importante avec la prise de nouvelles commandes pour des livraisons au-delà de 2027-2030. « On est capable de faire cadence 3, on est parti pour faire cadence 3, on pourrait même monter encore un peu au-dessus » a-t-il ajouté.