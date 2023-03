Lufthansa et Pearson Lloyd présentent le concept de cabine affaires du programme Allegris

Comme pour le système de divertissement en vol, les passagers de classe affaires de Lufthansa vont se voir offrir un choix multiple de fauteuils. Le groupe Lufthansa s'est en effet joint à la société de design britannique Pearson Lloyd pour concevoir sa nouvelle cabine affaires, dans le cadre de l'aménagement Allegris, et a développé un produit devant être capable de s'adapter aux aspirations individuelles de chaque passager qui s'y installera. La cabine Allegris équipera les Boeing 787-9, Airbus A350 et Boeing 777-9 de Lufthansa (et les 747-8 en rétrofit), ainsi que, dans une autre palette de couleurs, l'ensemble de la flotte long-courrier de Swiss (futurs A350 compris) à partir de 2025.



A première vue, Allegris présente des caractéristiques semblables à celle de l'actuelle classe affaires de Swiss, qui se distingue par ses sièges isolés au milieu, les « trônes ». Mais Pearson Lloyd et Lufthansa ont réalisé des enquêtes...