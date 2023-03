L'industrie aéronautique occidentale doit-elle sérieusement s'inquiéter des conséquences des ambitions géostratégiques chinoises ?

Les relations sino-américaines sont devenues exécrables et leurs conséquences possibles sur l'industrie aéronautique occidentale doivent être un sujet d'importance pour l'avenir.



Les récents avertissements du secrétaire d'État américain Antony Blinken, puis du directeur de la CIA William Burns quant à une implication plus directe de l'Empire du Milieu dans le conflit en Ukraine sont des messages à entendre à Pékin, mais également dans tout le monde occidental.



Car l'escalade des tensions entre les Washington et Pékin depuis quelques années, avec en toile de fond les menaces sur l'indépendance de Taiwan et les velléités chinoises sur le Pacifique de façon plus générale mènent petit à petit vers une nouvelle guerre froide ente les deux superpuissances. L'administration Biden mène d'ailleurs depuis le mois d'octobre une véritable bataille contre la Chine sur le front des technologies les plus avancées en matière de puces électroniques, avec des sanctions qui pourraient...