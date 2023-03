Qantas dévoile ses concepts de cabine First et Business pour les Airbus A350 du projet Sunrise

« Nous pensons que nos cabines d'A350 ont le design le plus sophistiqué et le plus étudié de toutes les compagnies aériennes, associant technologie de pointe et recherche sur le sommeil », affirme Alan Joyce, le CEO du groupe Qantas. La compagnie australienne travaille en effet depuis longtemps sur la conception de ces cabines qui constitueront l'environnement des passagers des vols ultra long-courrier entre Sydney et New York ou Londres, et a pu dévoiler le 23 février des prototypes de celles de première classe et classe affaires.



Tout a été pensé de façon à ce que les passagers de ces classes de voyage se sentent comme chez eux et puissent profiter d'un maximum de repos, afin de supporter au mieux des vols d'une telle durée (une vingtaine d'heures, sans escale). Les cabines ont en effet été conçues par des spécialistes de l'aérien, le studio de design australien Caon Design et des scientifiques de l'université de Sydney, notamment des spécialistes du sommeil.



Développée sur mesure avec Safran Seats, la première classe a été pensée comme une petite chambre de boutique hôtel et abrite un lit fixe extra large et un fauteuil séparé, inclinable et large de 22 pouces. Isolée du reste de la cabine par des panneaux d'une hauteur de 1,4 mètre, elle comprend également une penderie personnelle, une table pour deux et un écran de télévision ultra haute définition de 32 pouces. Six suites seront proposées, en 1-1-1 sur deux rangées.





La future première classe, avec son lit séparé et sa penderie. Image © Qantas



Elle proposera un espace augmenté de 50 % par rapport aux suites installées dans l'A380. © Qantas

Les fauteuils de classe affaires seront disposés en 1-2-1 sur treize rangées et développés à partir du nouveau modèle Unity de Safran Seats, pour lequel Qantas devient cliente de lancement. Dotés d'une porte coulissante pour préserver l'intimité du passager, ils seront larges de 25 pouces, pourront se transformer en lit de deux mètres, disposeront de grands rangements (notamment dans les « cubes » de la console, sous l'ottoman, dans une grande poche à documents et dans un casier à accessoires fermé), d'un miroir, d'un ottoman, d'une grande table et d'un écran ultra haute définition de 18 pouces. Les panneaux entourant le fauteuil monteront à une hauteur de 1,2 mètre.





La présence d'une porte coulissante en classe affaires est une première chez Qantas. Image © Qantas



Les fauteuils de classe affaires, comme ceux de première classe, seront produits à Cwmbran, dans le sud du Pays de Galles, dans les installations de Safran Seats. Image © Qantas

Dans les deux classes, différentes solutions de recharge des appareils électronique seront installées, notamment sans fil. Les passagers auront également accès à Internet par Wi-Fi grâce à un partenariat avec ViaSat et disposeront d'une connexion Bluetooth.



« Nous avons commencé à concevoir la cabine de cet avion il y a cinq ans, en collaboration avec Airbus et Qantas, afin d'optimiser l'espace et de créer un programme d'éclairage personnalisé qui influencera l'humeur et les habitudes de sommeil. Tous les éléments de design et de service fonctionneront ensemble pour améliorer de manière significative le confort et le bien-être en vol, et contribuer à minimiser le vieux problème du décalage horaire », explique le designer australien David Caon.



Les A350 de Qantas compteront 238 places. Les fauteuils de premium economy (40), de classe économique (140) et l'espace bien-être seront dévoilés dans les prochains mois.