Safran travaille toujours au redressement de son activité Aircraft Interiors

L'activité autour de la production de fauteuils d'avions continue de constituer un poids dans le bilan de Safran. Lors de la présentation de ses résultats annuels le 17 février, l'équipementier aéronautique a souligné que la déception de l'année 2022 avait été l'activité Aircraft Interiors, qui continue d'avoir un résultat opérationnel négatif (- 140 millions d'euros), alors que l'équilibre était visé, et un chiffre d'affaires en recul de 40 % par rapport à 2019 (1,98 milliard d'euros). Pascal Bantegnie, le directeur financier du groupe, explique que ces résultats montrent la « forte exposition de l'activité au long-courrier, secteur qui redémarre plus lentement ».



Aircraft Interiors part également de loin. Safran travaille à son redressement depuis l'intégration de ces activités héritées du rachat de Zodiac Aerospace en 2018 et s'apprêtait à réussir lorsqu'est survenue la crise liée à la pandémie de covid-19. Quand le groupe a vu son activité globale chuter...