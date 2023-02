Airbus va augmenter de 50% la production du long-courrier A350 pour répondre à la demande

Les long-courriers ne sont plus les parents pauvres de la reprise. A l'occasion de la présentation de ses résultats annuels pour 2022, Airbus a donné ses nouveaux objectifs d'augmentation des cadences de production, et ses programmes A330 et surtout A350 vont en profiter. Le succès de l'A350 à lui seul devrait permettre une augmentation de 50 % de la production d'ici fin 2025.



Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, qui ont contraint l'avionneur à renoncer à ses objectifs de livraisons en 2022 (661 appareils au lieu de 700) et ont fait démarrer plutôt lentement l'activité en 2023, n'entament pas plus que de raison la confiance d'Airbus. L'avionneur a annoncé une augmentation des cadences de production de ses deux programmes de gros-porteurs. L'A330neo devrait passer de trois appareils produits par mois à quatre en 2024.



Mais c'est le programme A350 qui est le grand bénéficiaire de cette décision : il devrait passer de près de six appareils produits par mois à neuf à la fin de 2025 (proche de la cadence pré-covid qui était à dix). Une augmentation de 50 % des volumes en deux ans sur laquelle Airbus a pu s'accorder avec sa chaîne de fournisseurs. Guillaume Faury, le président d'Airbus, assure que ses équipes « ont passé beaucoup de temps en 2022 à évaluer les capacités de sa chaîne d'approvisionnement, notamment celles de Rolls-Royce », motoriste exclusif du programme. Tous ont pu s'engager à suivre le ramp-up.



En revanche, le calendrier glisse légèrement pour le programme A320, avec un objectif de 65 appareils produits par mois fin 2024 et de 75 par mois en 2026 (contre 2025 comme annoncé en mai 2022). L'A321XLR devrait entrer en service au deuxième trimestre 2024.



Guillaume Faury a rappelé que l'environnement complexe et versatile qui a prédominé en 2022, et a « empêché la supply chain de se rétablir au rythme espéré », a ralenti sa montée en cadence en 2022 : « cela va nous prendre deux ans d'accomplir ce que nous avions prévu d'accomplir en un an », regrette-t-il. Cependant, des mesures ont été prises qui viendront soutenir la production : toutes les lignes d'assemblage final A320 sont désormais adaptées à la production d'A321neo, le best-seller de la famille, la mise en service de la nouvelle ligne de Mobile est imminente et la mise en place de la nouvelle ligne A321 (qui pourra à terme produire également des A320) est en route. « Et malheureusement, nos ambitions sont bien plus modérées que celles pour 2022. »



Pour 2023, Airbus vise la livraison de 720 appareils à ses clients.