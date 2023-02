Airbus prêt à tester les innovations de sa nouvelle FAL A321 à Toulouse

Le site Jean-Luc Lagardère offrait un espace et des possibilités immenses, Airbus a décidé de les exploiter au maximum. Depuis le printemps 2021, l'ancienne usine A380 de l'avionneur européen est en reconversion pour abriter une première ligne d'assemblage final (FAL) dédiée à l'A321neo à Toulouse. Airbus a saisi cette occasion pour en faire une FAL de nouvelle génération, hautement automatisée et plus ergonomique pour alléger la tâche des compagnons qui y travailleront. En marge de la présentation des résultats annuels du groupe le 16 février, l'avionneur a ouvert les portes de cette usine et présenté les innovations qu'elle abrite.



Si elle est encore loin d'être pleinement opérationnelle, cette FAL a accueilli sa première cellule A321 en octobre dernier et en abrite deux aujourd'hui, toujours en station 42 (où sont installés les monuments cabine qui ne rentrent pas dans le fuselage une fois que les deux tronçons sont assemblés, comme...