Le programme Airbus A350 flirte maintenant avec les 1000 commandes

C'est un nouveau grand succès pour le programme A350 qui va désormais devenir l'épine dorsale de la flotte long-courrier d'Air India, symbole de l'ambition du groupe Tata pour faire décoller la compagnie porte-drapeau indienne au rang des principaux transporteurs mondiaux.



Avec les 40 exemplaires annoncés durant le salon Aero India qui se tient à Bangalore, les 7 nouveaux appareils qui vont être acquis par le groupe Air France-KLM pour Air France et Martinair et les 21 A350-1000 de Qatar Airways qui vont revenir au carnet de commandes de l'avionneur suite à l'accord à l'amiable du 1er février, la famille de gros-porteurs de nouvelle génération d'Airbus totalise désormais les 993 avions contractualisés sur le papier.



La barre des 1000 commandes va donc être logiquement franchie dans les tout prochain mois, voire même plus tôt, une étape certes symbolique, mais qui en dit long sur ce nouveau programme...