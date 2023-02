Bombardier vise la livraison de plus de 138 avions d'affaires en 2023

Bombardier tourne peu à peu le dos à ses années de tourmente. L'avionneur canadien s'est félicité le 9 février d'avoir enregistré « une performance exceptionnelle supérieure à ses prévisions » en 2022, lors de la présentation de ses résultats. Après cela, il envisage 2023 comme une nouvelle année de croissance et présente des perspectives très encourageantes.



En effet, l'avionneur estime qu'il pourra livrer plus de 138 avions d'affaires cette année (contre 123 en 2021). Combiné à la croissance constante de son activité de services (renforcée en 2022 par une expansion du réseau de centres de services et de son personnel qualifié), ce dynamisme des livraisons nourrira le chiffre d'affaires, qui pourrait gagner 10 % à 7,6 milliards de dollars. L'EBITDA ajusté pourrait dépasser le 1,125 milliard de dollars, une hausse de 21 % par rapport à celui de 2022 (930 millions de dollars).



Bombardier s'attend par ailleurs à...