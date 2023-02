Air New Zealand sélectionne de nouveaux partenaires pour travailler sur le remplaçant décarboné de ses Q300

Air New Zealand a considérablement élargi le groupe de travail engagé dans la définition d'un concept d'avion régional décarboné pour remplacer sa flotte de Q300 à l'horizon 2030. Tout en renforçant le partenariat qu'elle avait déjà avec ATR et Airbus, la compagnie néozélandaise a sélectionné Embraer, Heart Aerospace et Universal Hydrogen comme nouveaux partenaires à long-terme sur ce même projet. « Notre choix s'est porté sur ces partenaires, car ils prennent d'ores et déjà des mesures concrètes en faveur de la décarbonation de l'industrie aéronautique », explique Kiri Hannifin, responsable du développement durable chez Air New Zealand.



Le travail entamé avec ATR et Airbus en 2018 sur de nouvelles technologies de propulsion a permis à la compagnie de mieux appréhender l'impact de l'exploitation d'un avion hybride hydrogène/batteries sur le réseau, les opérations, les infrastructures, les opportunités qu'il peut créer, les défis qu'il ne manquera pas d'engendrer en Nouvelle-Zélande. Introduire...