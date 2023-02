Daher présente son plan stratégique quinquennal et prépare une nouvelle acquisition

L'année 2022 a été une année de croissance pour Daher. Malgré les crises et la conjoncture difficile qui ont caractérisé cette période, l'industriel français a bénéficié d'un dynamisme important dans toutes ses activités. Mais, désireux d'améliorer encore sa résilience, il s'engage dans un nouveau plan stratégique, Take off 2027, dont l'un des axes majeurs est la montée en puissance d'une quatrième activité, celle des services.



Le conflit en Ukraine, l'inflation, la hausse du coût de l'énergie, la tension sur le marché de l'emploi et la fragilité de la chaîne d'approvisionnement ont pu ralentir Daher, mais pas l'arrêter. Malgré des délais de livraison affectés, une hausse générale des coûts et une baisse de la rentabilité, l'industriel français a pu publier un chiffre d'affaires en hausse de 15,4 % par rapport à 2021, à 1,3 milliard d'euros.



Ses trois activités ont contribué à la croissance. L'activité d'avionneur a vu...