Mitsubishi Heavy Industries arrête le programme SpaceJet

Le programme du SpaceJet avait été plongé dans le coma en mai 2020, au tout début de la crise liée à la pandémie de covid mais également après des années de difficulté à susciter l'intérêt de potentiels clients. Il ne se réveillera plus. C'est ce qu'a officialisé Mitsubishi Heavy Industries (MHI) le 7 février, à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, en expliquant qu'il n'avait aucune perspective pour redémarrer le programme et le rendre viable.



Le groupe japonais explique en détail les raisons de sa décision. Tout d'abord, les retards puis la pause prolongée imposée au programme induisent des révisions technologiques pour le mettre à jour, ainsi que pour intégrer les problématiques de décarbonation, qui étaient moins impérieuses à son lancement officiel en 2008 qu'aujourd'hui. Des contraintes qui impliquent de nouveaux investissements majeurs, qui s'ajoutent à ceux nécessaires pour poursuivre le processus de certification, et de nouveaux...