Le projet d'hydravion militaire de transport lourd de la DARPA devient plus concret

Le projet d'hydravion lourd à long rayon d'action de la DARPA progresse. La célèbre agence du département de la Défense des États-Unis consacrée à la recherche vient de lancer la première phase du projet Liberty Lifter. La phase 1 attribue ainsi à deux équipes d'industriels des contrats initiaux de 8 millions de dollars visant à étudier la faisabilité d'un hydravion affichant des dimensions et des capacités similaires à celles de l'avion de transport militaire C-17 Globemaster III.



Les deux équipent sont formées par General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), avec Maritime Applied Physics Corporation et Aurora Flight Sciences, avec Gibbs & Cox et ReconCraft.



Le concept défendu par General Atomics est un hydravion à double coque et à voilure à mi-hauteur pour optimiser la stabilité sur l'eau et la tenue en mer. Il est censé utiliser une propulsion distribuée sur 12 moteurs. Le concept étudié par...