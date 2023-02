A350 : Qatar Airways et Airbus trouvent un accord à l'amiable, la flotte va redécoller

Les récentes réunions entre les deux parties étaient teintées d'optimisme et le résultat est désormais officiel. Qatar Airways et Airbus annoncent avoir conclu « un règlement amiable et mutuellement acceptable » en ce qui concerne leur différend juridique sur la dégradation de certaines parties superficielle des A350 et l'immobilisation d'une partie de la flotte de la compagnie aérienne de Doha.



Airbus annonce aussi qu'un projet de réparation est en cours sur les A350 concernés et que « les deux parties ont hâte de remettre ces appareils en service en toute sécurité ».



L'avionneur européen précise que ce règlement « n'est pas une reconnaissance de responsabilité pour l'une ou l'autre des parties ».



Cet accord à l'amiable met donc un terme au long bras de fer engagé par la compagnie qatarie suite à la dégradation de certaines surfaces de ses A350, notamment auprès de Haute Cour de justice de Londres.



Qatar Airways avait constaté des dommages sur un premier A350-900 en novembre 2020, puis progressivement sur un total de 29 de ses 53 A350, la conduisant à immobiliser les appareils concernés et à suspendre la livraison des appareils restants.