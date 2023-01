Leonardo se tourne vers Safran Helicopter Engines pour motoriser son AW09

Leonardo a décidé de changer de motorisation pour l'AW09. L'industriel italien a conclu un partenariat avec Safran Helicopter Engines le 26 janvier pour équiper l'hélicoptère monomoteur d'un Arriel 2K de 1 000 shp. Il devait initialement être motorisé par le HTS900 d'Honeywell. Il espère que ce choix confèrera de meilleures capacités à l'appareil et « garantira une industrialisation et un support au plus haut niveau », la combinaison des réseaux de services après-vente de Leonardo et de Safran Helicopter Engines permettant notamment de simplifier les opérations.



« Depuis l'intégration de Kopter dans notre organisation et l'introduction de l'AW09 dans notre gamme de produits, nous nous sommes engagés à proposer au marché exactement ce qu'il attend d'un hélicoptère monomoteur aux standards les plus récents, soutenu par un réseau de service après-vente mondial, efficace et réactif. La décision de choisir cette motorisation est totalement cohérente avec cette stratégie », a expliqué Gian Piero Cutillo, le directeur général de Leonardo Helicopter.



La nouvelle motorisation est déjà installée sur le dernier prototype de l'AW09, PS4 (Pre Series 4). Les essais en vol devraient débuter prochainement. Ils seront réalisés dans les installations de Kopter à Mollis, en Suisse. Les deux partenaires soulignent que le PS4 est proche de la configuration de série puisqu'il intègre les développements testés sur le troisième prototype (PS3). Un dernier prototype devrait intégrer le programme d'essais cette année.



L'AW09 est le nom qu'a pris le SH09 en avril 2021, après que son concepteur Kopter a été racheté par Leonardo. Cet hélicoptère, pouvant transporter cinq à huit personnes, est de conception complètement nouvelle, avec un haut niveau de digitalisation et un volume cabine important. Lancé à la fin des années 2000, le programme a vu son premier prototype voler en 2014 mais n'a cessé d'accuser du retard depuis (l'entrée en service du SH09 était programmée pour 2015 à son lancement).



Leonardo a toutefois tenu à préciser que des étapes avaient été franchies récemment, comme les essais de nouvelles pales de rotor principal et la définition des bases du certificat de type auprès de l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).



Il indique également que le site de Kopter allait devenir « un centre de compétences pour les nouveaux hélicoptères légers et un incubateur de nouvelles technologies pour de nouveaux systèmes de propulsion hybrides et électriques ».