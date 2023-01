Boeing continue de creuser ses pertes

Boeing a encore du mal à satisfaire ses investisseurs. Le groupe a publié des résultats décevants le 25 janvier, marqués par un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7 % à 66,6 milliards de dollars mais des pertes opérationnelles et nettes qui se creusent encore, à 3,55 milliards de dollars et 5 milliards de dollars respectivement, et un quatrième trimestre toujours négatif, contrairement aux attentes. En revanche, le groupe est parvenu à dégager un flux de trésorerie disponible positif sur l'année, pour la première fois depuis 2018, et maintient ses prévisions pour 2023.



« 2022 s'est avérée être une année importante pour notre redressement », a jugé Dave Calhoun, président et directeur général de Boeing. « La demande dans l'ensemble de notre portefeuille est forte, et nous restons concentrés sur la conduite de la stabilité dans nos opérations et au sein de la chaîne d'approvisionnement afin de respecter nos engagements en 2023 et au-delà. Nous investissons dans notre activité, en innovant et en donnant la priorité à la sécurité, à la qualité et à la transparence dans tout ce que nous faisons. Bien qu'il reste des défis à relever, nous sommes bien positionnés et sommes sur la bonne voie pour restaurer notre force opérationnelle et financière. »



La branche Avions commerciaux a vu son chiffre d'affaires augmenter de 33 % sous l'effet d'une augmentation des livraisons. Les cadences pour le programme 737 MAX se stabilisent à 31 appareils par mois mais Boeing prévoit toujours de les augmenter à une cinquantaine d'avions par mois en 2025-2026. Venant tout juste de voir ses livraisons reprendre, le programme 787 reste à une cadence réduite mais là aussi une accélération est prévue pour atteindre cinq appareils par mois à la fin de l'année et dix par mois en 2025-2026. Le carnet de commande compte plus de 4 500 appareils d'une valeur de 330 milliards de dollars.



Le secteur Défense, espace et sécurité continue de souffrir, avec un chiffre d'affaires en baisse de 13 % et un résultat opérationnel qui devient négatif. En revanche, les Services se portent bien, avec un chiffre d'affaires en hausse de 8 % à 17,6 milliards de dollars et un résultat opérationnel positif sur l'année, en hausse de 35 %.