L'Airbus A320neo MPA revient en force pour la succession des Atlantique 2 de la Marine nationale

Il n'a pas été retenu par l'Allemagne face au P-8A Poseidon mais il revient cette fois pour l'avion de patrouille maritime futur français. La célèbre plateforme A320neo d'Airbus vient en effet d'être retenue par la La Direction générale de l'armement (DGA), au côté du futur Falcon 10X de Dassault Aviation, pour une évaluation visant à définir l'appareil qui remplacera la flotte formée par les 22 Atlantique 2 (ATL2) de la Marine nationale dans la décennie 2030-2040.



La DGA a ainsi notifié Airbus Defence and Space et Dassault Aviation deux études d'architecture de système de patrouille maritime futur (Patmar) sur la base de leur plateforme respective, un contrat de 10,9 millions d'euros pour chacun. Ils devront proposer « une solution économiquement intéressante répondant au besoin opérationnel de la Marine nationale à l'horizon post-2030 ». Par ailleurs, ces solutions devront rester ouvertes à la coopération avec d'autres partenaires européens potentiellement intéressés.



En somme, une nouvelle compétition est maintenant lancée entre Airbus et Dassault pour un lancement envisagé en 2026. Les deux avionneurs participeront ainsi durant 18 mois à la définition précise de l'appareil qui répondra aux futurs besoins de patrouille maritime à longue distance de la France. La DGA précise que les innovations étudiées pendant ces études pourront porter sur l'amélioration des capteurs, des moyens de communication, sur l'introduction de logiques basées sur de l'intelligence artificielle ou sur l'intégration de l'armement, notamment le futur missile anti navire.



Pour rappel, 18 ATL2 de la Marine nationale sont actuellement modernisés au standard 6 par la DGA, Dassault, Thales, Naval Group, le SIAé, le CEPA/10S et les unités de la BAN Lann-Bihoué pour améliorer les capacités de lutte anti-sous-marine de l'appareil tout en répondant à l'obsolescence de certains de ses systèmes. Ce chantier doit être achevé en 2025.



La plateforme A320neo est évidemment éprouvée dans son rôle d'avion commercial, avec près de 2600 appareils en service (et plus de 10000 en comptant tous les appareils de la famille A320 livrés).



Le Falcon 10X a quant à lui été dévoilé en mai 2021. Il s'agit d'un jet d'affaires en cours de développement à fuselage large, à très long rayon d'action (jusqu'à 13 890 km) et rapide (jusqu'à Mach 0,925) dont la mise en service est prévue pour 2025. Dassault Aviation avait d'ailleurs annoncé très tôt, en juillet 2021, qu'il proposerait à la France une version de patrouille maritime du futur Falcon 10X, une décision notamment liée à l'échec du programme franco-allemand MAWS (Maritime Airborne Warfare System).