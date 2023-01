A220-500 : Airbus proche d'une décision pour Air France qui n'est pas si simple...

On le sait, cette nouvelle année doit être celle du choix du remplacement de la flotte de monocouloirs de plus de 150 sièges d'Air France, voire même de ses quinze A330. Et si l'Airbus A321neo devrait logiquement l'emporter pour une partie des appareils (dont peut-être l'A321XLR), la succession de la quarantaine d'A320 semble quant à elle bien plus complexe, la compagnie française étant particulièrement attachée au lancement par Airbus d'une version plus capacitaire de l'A220 depuis quelques années, un souhait d'ailleurs partagé par une liste croissante d'autres transporteurs de par le monde.



Il faut dire que sur le papier, la proposition de l'A220-500 (dénomination à confirmer) a vraiment tout pour plaire. Pour la compagnie, cet avion de 170 à 180 places de nouvelle génération devrait pratiquement disposer des mêmes performances opérationnelles qu'un A320neo, mais en affichant une masse à vide inférieure de 3 à 5 tonnes, ce qui...