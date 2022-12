Le Moyen-Orient, futur moteur de croissance pour l'aviation d'affaires et privée

Après quatre longues années d'absence pour cause de pandémie, le salon de la Middle East & North Africa Business Aviation Association (MEBAA), le plus important rendez-vous pour le secteur de l'aviation d'affaires au Moyen-Orient, se tenait sur la plateforme aéroportuaire de Dubai World Central (DWC) début décembre. Le Journal de l'Aviation était présent pour constater des nouvelles tendances particulièrement prometteuses pour cette région, en particulier pour les pays du GCC.



Les Pays du Golfe entendent évidemment dominer la croissance du secteur dans les prochaines années, notamment avec une demande croissante de jets d'affaires très haut de gamme (appareils à large cabine et à très long rayon d'action) mais aussi avec l'acquisition de nouveaux avions commerciaux de nouvelle génération qui viendront opérer pour les très fortunées familles royales de la région, mais pas seulement... Compte-rendu exclusif du salon MEBAA 2022.



Un important moteur de croissance pour les...