La Belgique va accueillir une nouvelle entité de Safran, Safran Blades

Safran se renforce en Belgique. François Lepot, CEO de Safran Aero Boosters, a annoncé qu'une nouvelle entité allait être créée dans la région de Liège : Safran Blades. Elle produira des aubes de compresseur en titane (notamment pour le LEAP).



Ce centre d'excellence, qui représente un investissement de 50 millions d'euros, se situera à Marchin, sur un ancien site d'ArcelorMittal. Il couvrira une surface de 10 000 m² et répondra à l'ambition d'efficacité industrielle et environnementale du groupe, en intégrant ses dernières technologies d'automatisation et digitales pour confier des tâches à haute valeur ajoutée à son personnel hautement qualifié, tout en étant conçu pour limiter au maximum les consommations d'énergie et d'eau et recourir aux énergies renouvelables.



Safran indique que cette usine 4.0 sera opérationnelle en 2025. Elle emploiera une centaine de personnes et sera capable que produire plus de 2000 aubes par jour.



Elle se trouve à la convergence des intérêts industriels de Safran et des ambitions de la région de Wallonie. Pour Safran, elle permettra de renforcer sa maîtrise sur sa chaîne d'approvisionnement, une problématique majeure alors que cette chaîne a été fragilisée par la crise sanitaire. « Les aubes sont les ailettes présentes par centaines dans le compresseur. C'est un composant clé dans notre chaine d'approvisionnement. Maitriser leur production aussi bien en termes techniques que logistiques permettra de garantir notre performance », explique François Lepot.



Côté politique, Thomas Dermine souligne que « la création de cette nouvelle usine cadre parfaitement avec la volonté de l'Etat fédéral de soutenir des secteurs stratégiques sur lesquels assoir notre politique industrielle. En tant qu'Etat stratège, il est essentiel de réfléchir en termes de filières d'activités ciblées. L'aéronautique fait partie de ces secteurs-clé de l'économie belge identifiés par la SFPIM. L'investissement de ce jour montre le potentiel de réindustrialisation à soutenir en Belgique et en Wallonie. »